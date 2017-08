Orfis debe investigar a diputados que avalaron usar el FISM

Connect on Linked in

Redacción AZ

El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) debe investigar a los Ayuntamientos y diputados locales que avalaron y accedieron usar recursos federales de este año pasados en obras que quedaron inconclusas en años pasados, exigió el coordinador de la Comisión Ejecutiva estatal del PT, Vicente Aguilar Aguilar.

Cabe destacar que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) federal advirtió que los legisladores violaron la Ley de Disciplina Financiera y la Ley de Responsabilidad Administrativa al permitir que los 212 ayuntamientos del estado puedan usar recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) de 2017, para culminar obras pasadas.

“Los diputados deben ser garantes, que acaso no son los representantes del pueblo y su primera función es defender al pueblo (…) Ellos tienen que legislar a favor del pueblo. Ese tema debe ser profundizado a fondo”.

Al respecto, aseguró que estas prácticas son muestra de las “corruptelas” que se permiten en el Congreso local, y por lo cual exigió que se investigue el caso y se llegue hasta las últimas consecuencias a fin de determinar la sanción a quien sea el responsable de quebrantar la ley.

“Se tiene que hacer una investigación, cuando se presupone algo o hay señales, se tiene que ir al fondo del tema; está sociedad ya no aguanta mucho y esos actos que nos dan señales de corrupción deben ser revisados”.

Consideró que se trata de una conducta irresponsable de los legisladores pues agregó que no conformes con esto, han aprobado créditos para los Ayuntamientos, a pesar de que las actuales administraciones están por concluir.

“Están aprobando endeudamientos de los actuales alcaldes, en donde se puede presuponer que tienen alguna cola que le pisen, o porqué endeudar a estos Cabildos cuando el próximo año van a llegar nuevas alcaldes y ya con una deuda que va a perjudicar o afectar el funcionamiento del Gobierno municipal”.

No obstante, Aguilar Aguilar reconoció que hasta ahora el Orfis no ha actuado como debe al revisar las irregularidades cometidas por los entes públicos y que en ocasiones acusa a unos y disculpa a otros, sin razón.

“El Orfis mete a la cárcel a dos o tres compañeros que a veces son culpables y a veces son chicos expiatorios y acuerdan en lo oscuro tantas demandas y cuántos realmente acuerdan. Parece que es un órgano de represión o para ajustar cuentas para negociar”.