Designan jueces sin experiencia ni perfil para el cargo: Flores

Carlos Alvarado

La magistrada del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, Concepción Flores Zaviaga afirmó “se están haciendo nuevos nombramientos de jueces sin cuidar los requisitos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Afirmó que “existe una laguna jurídica del derecho, en materia legislativa, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve diversos artículos de la ley orgánica del Poder Judicial y de la Constitución de Veracruz, para el ingreso de los jueces municipales, en su artículo 56, que estableció en una reforma que se hizo del 2011, donde establece que para el ingreso de jueces se requiere un ejercicio profesional de 5 años, mientras que el artículo 116 de la Constitución Federal requiere que sean los requisitos de por lo menos 10 años”.

Dijo “actualmente se están haciendo nuevos nombramientos de jueces y no se están cuidando esos requisitos, y eso es un conflicto social, ya que en un momento dado lo que se pretende proteger es el ejercicio profesional y la experiencia que se tiene para el desempeño de la carrera judicial”.

Señaló, “esto es importante porque el artículo 58 de la constitución de Veracruz en su fracción tercera, establece que además de los requisitos para ser juez o magistrados, se requieren solamente cinco años y por otro lado el artículo 95 de la Constitución Federal requiere que sean 10 años, y no se está cumpliendo con ello”.

Además, indicó que “el juicio de amparo del Magistrado Onésimo Pérez Campos, se tiene una confusión, ya que se declara inconstitucional el plazo de 10 años y que ahora puede ser ratificado”.

Señaló que “esto crea una confusión, porque ahora bajo el criterio de la corte se debe hacer una interpretación distinta, ya que al concluir su periodo, el magistrado puede ser se beneficiado con una ratificación, pero esta ratificación no es obligatoria, que eso es lo que se debe analizar por el Congreso del Estado y por el Poder Judicial, y precisar los efectos de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

La magistrada local dijo que “lo interesante, es que actualmente, tengo un amparo en trámite, porque me sobreseyeron un agravio que hice sobre la omisión legislativa, ya que estoy exigiendo a los tribunales federales que se haga una evaluación y que se considere la experiencia jurisdiccional para el derecho a una adscripción en determinada materia y que se revise el perfil y se reubique a cada uno de los magistrados en los perfiles que tienen más experiencia”.

Como ejemplo dijo que precisamente porque fui y participé en la nueva sala del derecho familiar y pedí que se me adscribiera y se me negó, y pusieron tres hombres e hice valer el tratado de la convención americana de los derechos humanos y se declara por el juez de distrito, que se me adscriba, evaluando mi perfil procesional.

“Sin embargo, el amparo me lo dan por efectos y por otro lado me sobreseían el juicio en relación a la omisión legislativa, en donde pido que se legisle y regule la ley orgánica del poder judicial, para que no se deje a una interpretación del consejo de la judicatura”.

Finalmente aseguró que a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del estado de Veracruz “no les interesa la preparación profesional y la experiencia en la materia y ahora deben analizar el tema, para asignar a los magistrados en el tribunal que les corresponde”.