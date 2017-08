Intolerancia y linchamiento político, denuncia ex director del hospital en Coatzacoalcos

Coatzacoalcos

El doctor Roberto Ramos Alor dijo que fue cesado en forma violenta del cargo como director del hospital regional Valentín Gómez Farías por haber acompañado a la coordinadora del Grupo Legislativo del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, Rocío Nahle García, durante un pronunciamiento en contra del ex – director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, por presuntos actos de corrupción.

De acuerdo con el galeno, lo anterior ocurrió en la Ciudad de México luego de haber solicitado permiso para atender una situación personal durante el fin de semana pasado, lo que implicó pedir ayuda a la diputada federal por el distrito de Coatzacoalcos y estar con ella en una conferencia de prensa el pasado lunes.

“Es un hecho que por esa foto me despidieron, de eso no hay duda. Ustedes lo están escuchando, no me voy ni por incompetente no me voy por ratero ni deshonesto, me voy por mis principios ideológicos de izquierda, ése es el error. A la sociedad le digo que esto es un acto de intolerancia y de linchamiento política, a la sociedad le digo que yo les cumplí”, expresó.

En rueda de prensa, el neumólogo pediatra lamentó la postura del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares al ordenar su cese inmediato pese a que el hospital de Coatzacoalcos fue el mejor evaluado por el sector salud aunado a que el cargo se lo ganó “como activista político, ustedes me vieron con mi matraca y mis banderas promoviendo el voto popular”.

Ramos Alor reveló que a su llegada hace siete meses encontró una institución envuelta en corrupción.

“En este hospital –el mercado Morelos se quedaba chico- se vendía todo: las gasas, las soluciones, las intervenciones en tiempo, médicos irresponsables, médicos que venían checaban y se iban sin ir a ver al enfermo, personal que venía a hacer negocios. Puse orden, traje un modelo de atención, privilegié el diálogo con mis compañeros, nunca violenté a nadie, muchos médicos entendieron que estaban equivocados y muchos ya se fueron”, apuntó.

El ex – director del hospital regional de Coatzacoalcos aseguró que deja un balance favorable, pues se rescató la credibilidad de la institución, a tal grado que en ocasiones tuvo que buscar cirujanos para que atendieran a algunas de las 396 personas que sufrieron heridas de bala durante los últimos seis meses.

En lugar de Roberto Ramos fue designado como director interino Daniel Martínez Quintana, quien se comprometió a dar seguimiento al trabajo realizado.