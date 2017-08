Opacan estados compra de fármacos

Connect on Linked in

CDMX / Agencias

Doce gobiernos estatales, entre ellos Veracruz, despreciaron la megalicitación de medicinas de este año.

Al contrario, se sospecha que el Gobierno de Veracruz amañó los concursos para favorecer a algunas empresas y asignar directamente contratos millonarios. En marzo de este año, la Secretaría de Salud asignó un contrato por casi mil millones de pesos a la empresa Ex Farma para surtir medicinas y operar las farmacias de la mayoría de los centros de salud del gobierno estatal.

Además, se han otorgado de manera directa otros contratos por montos millonarios a empresas como Hi Tec Medical.

Además, los 20 gobiernos estatales que sí participan en la megacompra de fármacos al mayoreo gastarán apenas el 9 por ciento del total ofertado.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció ayer el arranque de la licitación de medicamentos más grande en la historia del País, la cual prevé la adquisición de 2 mil 184 millones de unidades con una inversión de 55 mil 329 millones de pesos.

Se licitarán mil 609 claves, de las cuales, 768 son medicamentos, 692 materiales de curación y 149 de patente, informó Mikel Arriola, director general del IMSS.

Del monto total que solventa esta licitación, 50 mil millones provienen de dependencias federales y 338 millones de los institutos de salud. Veinte estados invertirán 4 mil 984 millones de pesos, pese a que la estrategia ha documentado un ahorro acumulado de 14 mil 215 millones de pesos de 2013 a la fecha.

“Si se plantea en términos económicos, nadie tendría que estar fuera de la (Compra) consolidada”, consideró ayer Arriola.

“En la consolidada se compra 35 por ciento más barato, no hay más contundencia que eso. Estamos ante el ejercicio de recursos públicos y en su gran mayoría federales, que es el componente del Seguro Popular. Tenemos todavía una gran oportunidad de seguir convenciendo”, apuntó el funcionario.

Los gobernadores aún pueden sumarse al ahorro, pues el proceso de licitación cierra el próximo 7 de septiembre.

Los gobiernos que hasta ahora no participan en la megacompra son Tabasco, Zacatecas, Campeche y Veracruz. También Hidalgo, Coahuila, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Yucatán, Guanajuato, Tamaulipas.

Los gobiernos de estos ochos estados nunca se han sumado a las compras consolidadas que se han hecho desde 2013.

Las administraciones estatales que no participan, han argumentado que la compra consolidada no garantiza un abasto eficiente.

Pero expertos aseguran que Gobernadores y sus secretarios de Salud autorizan compras de medicinas de manera discrecional a cambios de “moches” y sobornos que entregan las farmacéuticas.

Con información de Reforma.