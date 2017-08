Roban a hija de senador Héctor Yunes

VERACRUZ

Andrea Yunes, hija del senador priista Héctor Yunes Landa, reportó que fue víctima de un robo en el bulevar de Boca del Río a plena luz del día, lo cual indicó que fue el segundo incidente que le ocurre en menos de un mes, ya que sujetos desconocidos vaciaron su negocio de sushi hace dos semanas.

Andrea Yunes denunció los hechos a través de su cuenta de Facebook. “Solo puedo decir algo! No tiene madre la inseguridad los robos en Veracruz y en el estado!! Me bajé cinco minutos a recoger algo y en pleno bulevar d boca del río me rompieron el cristal de mi camioneta y me sacaron todoooo mi cartera mi dinero mis tarjetas mi ife!!”, compartió. Asimismo criticó que las autoridades afirmen que la situación se encuentra bien en el estado pese a que los hechos reflejan lo contrario. “HACE DOS SEMANAS SE METIERON A MI NEGOCIO DE SUSHI BIG NORI y me sacaron todo! Mi refri mi barra fría mi congelador me dejaron vacío el contenedor mi sueño de siempre de tener un negocio pequeño de comida me lo arrebataron en dos segundos!!”, insistió. Andrea Yunes opinó que lo acontecido no resulta una coincidencia y que los malandros andan haciendo de las suyas como si nada, lo cual complica vivir el día a día.