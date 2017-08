Asuntos Públicos – Nada que conmemorar

Eduardo Coronel Chiu

Nada que conmemorar

Fuera de lugar por insensible y frívola, la conmemoración oficial de los 25 años de creación en el país de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), como si ese costoso aparato burocrático (ejerce más de 100 mil millones de pesos al año), distribuidor de dádivas y pequeñas obras a la población en condición de pobreza, hubiera resuelto la situación de millones de pobres que hay en México y por supuesto en el estado de Veracruz, uno de los más marginados entre las entidades federativas.

La clase política, adinerada y enriquecida se jacta de una política social fracasada, presenta sus magros avances en combate a la pobreza sin proporción con el enorme presupuesto que se llevan, apenas una mediocre contención para que sobrevivan de limosna pública los excluidos de la derrama del modelo económico concentrador de la riqueza. Una población vulnerable además a la manipulación clientelar desde todos los intereses político partidistas.

Si a 25 años de esa política focalizada más de la mitad de la población del país continúa en situación de pobreza, apenas con algunas décimas de mejoría estadística en la reducción de alguna de las carencias que sirven a la medición, es evidente que no hay nada que celebrar de que exista la Sedesol.

Igualmente absurdo es que el Gobierno Federal haya involucrado a los gobernadores en la festividad de la pobreza y ordenado a los delegados de la Sedesol en los estados que brindaran en los palacios de gobierno con los mandatarios estatales.

En los estados, la réplica de la política social es de reducido alcance, sus presupuestos no son comparables con los que ejerce la Federación, pero eso sí, le entran igual a la manipulación de la clientela y al uso de los padrones de beneficiarios para convertirlos en votos. Así como antes el ejido no estaba organizado para producir, sino para votar, en esta época, los pobres no están para superar sus carencias, sino para el acarreo y el voto de lealtad. Nomás que no los cachen como aquel del oro molido.

Para celebrar en veracruz

Sólo para tenerlo presente ahora con motivo de la cacareada no son nada favorables las cifras de la pobreza en Veracruz. la más reciente evaluación de la pobreza en el estado realizada por el Coneval –Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social– publicados en 2015, registró que entre 2010 y 2014 el porcentaje de veracruzanos que vivían en pobreza (al menos una carencia social y un ingreso menos a la línea de bienestar) se incrementó de 57.6% a 58%, un aumento de 186 mil personas. En cuanto a la pobreza extrema –3 o más carencias y un ingreso inferior– diminuyó ligeramente, de 18.8% a 17.2% –equivalente a 78 mil 544 personas. Hay más de 4 millones de pobres en Veracruz.

¡Y eso que hay Sedesol nacional y estatal, Oportunidades, Prospera, Adelante (el programa social de Duarte) y Veracruz comienza contigo, el de Yunes Linares!

Ingreso laboral

Otro estudio del Coneval publicado a principios del año actual utiliza datos de las encuestas de INEGI, elabora el poder adquisitivo del ingreso laboral. De 2010 a 2016 Veracruz disminuyó su ingreso laboral real en -14.3%, mientras 27 estados tuvieron mejoría, Veracruz, junto con Guerrero, Sonora, Campeche y Tabasco bajaron. Veracruz fue el que más perdió.

No hay rivalidad ni competencia

La concesión al gobernador Miguel Ángel Yunes para ser el anfitrión de la farsa publicitaria en su palacio azul, adonde le mandaron a la delegada Anilú Ingram y a los demás delegados federales, a llenarse la boca con los pobres, ¡qué buen corazón tienen!, confirma la deferencia del secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, y su entreguismo con la alianza del PAN-PRD en Veracruz. Después de la asamblea nacional de PRI todo siguió igual. El PRI nacional va con todo… contra López Obrador. No parece que vayan confrontar al PAN-PRD.

Américo y su grupo de alcaldes

El alcalde de Xalapa, Américo Zúñiga, aunque no utilizó el decreto balín de los diputados locales para usar fondos federales fuera de norma, calificado de ilegal por la Sedesol, encabeza a un grupo de 15 presidentes municipales que buscan arreglar el embrollo.

Ayer se reunió con la delegada de Sedesol y consiguió una audiencia con el director de Desarrollo Regional, Ariel Álvarez Fernández, autor del dictamen que señaló improcedente que los ayuntamientos del estado usen los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal de 2017 para pagar las obras inconclusas del año anterior. A ver cómo les va.

Duarte en huelga de Hambre

Ávido de Show y bajo los efectos del confinamiento, el ex gobernador Javier Duarte pretende asumir un rol de víctima que no sólo no le queda, sino que nadie se lo traga.

Anunció ayer en un comunicado que se ha puesto ¡en huelga de hambre! como protesta por la persecución política que sufre él y los que fueron sus colaboradores.

Nada dice de que su detención y proceso penal responde a las acusaciones del Gobierno Federal por delincuencia organizada y lavado de dinero. Omite cualquier referencia a las imputaciones de la PGR, en cambio, se queja únicamente del gobierno de Veracruz de Miguel Ángel Yunes, sin nombrarlo.

Se solidariza con Arturo (Bermúdez), Gina (Domínguez), Mauricio (Audirac) y Francisco (Valencia), todos presos en Pacho Viejo. Dice que han sido obligados a declarar en su contra. Rubrica su texto con la cita bíblica “La verdad nos hará libres” (¿bajo fianza?).