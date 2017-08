Dale Dale – La comedia de Duarte

La comedia de Duarte

No cabe duda de que el encierro de largo plazo afecta a las personas, frecuentemente alterando su estabilidad emocional y su capacidad de raciocinio. Y aunque Javier Duarte lleva encarcelado sólo unas semanas, ya tiene ataques de esquizofrenia, porque solo así se puede interpretar el que se manifieste en huelga de hambre para demandar que no se le haga objeto de persecución política, no sólo a él, sino también a sus colaboradores.

Cinismo, desvergüenza, eso es lo que padece el ex gobernador, ¿quién simpatizará con alguien como él, que se ha convertido en el mejor ejemplo de la corrupción política en México?, aunque tampoco es el único, hay muchísimos lamentablemente.

Ahora que ya se han ido exhibiendo los abusos de él y de su banda, incluidos familiares, esposa, hermanos, primos, primas, suegros, cuñada, concuño, amantes, etcétera. Nadie en su sano juicio puede tener la mínima simpatía por la pandilla de Duarte y sus colaboradores, al contrario, lo más probable es que se haga más fuerte el reclamo de muchos veracruzanos de avanzar con mayor eficacia y determinación en contra de todos los saqueadores, ya que a la fecha solo están bajo proceso algunos, la mayoría sigue libre y disfrutando de lo robado.

Tuvieron servicio de nanas VIP

De las que más extrañan la época del gobierno de Duart están las que eran nanas y maestras de sus hijos, sobre todo de los dos mayores, que fue a los que más les tocó tener escuela en su casa. Ya que se sabe que a unas educadoras que fueron sus maestras en un colegio de Xalapa, a donde asistían los menores antes de que fuera gobernador Javier Duarte. El matrimonio Duarte-Macías contrató a las maestras por un sueldo mucho mayor que el que cobraban en el colegio, haciéndolas empleadas de tiempo completo para sus hijos. Las nanas, institutrices y mentoras fueron compensadas con muy buenas prestaciones, ya que no sólo vivían en Casa Veracruz y no gastaban en hospedaje, alimentación y transporte, sino que pudieron disfrutar de los lujos y excesos que se daba la esposa del gobernador, Karime Macías Tubilla, quien no se ocupaba del DIF estatal de Veracruz, aunque fuera la presidenta, ya que viajó frecuentemente por Europa, en donde seguido se le vio por Madrid, Barcelona, Florencia, Venecia, lo mismo que varios lugares de los Estados Unidos, como Houston, Nueva York, Miami, también Canadá y hasta a Dubai. Esta lista de sitios visitados la comentó una de las personas que trabajó en este empleo. También dijo que las hospedaban en los mismos hoteles que ellos, les pagaban lo que consumían, no les ponían restricciones y a quienes se retiraron del empleo antes de que las cosas se complicaran en el gobierno de los Duarte-Macías, hasta las liquidaron con una cuantiosa compensación, aunque tuvieron que aguantar los desplantes de la mamá de los pequeños, que dicen era bastante pesada, pero valió la pena, por lo pagado y lo paseado.

De esta narración se deduce es que no estudiaban los niños en Las Hayas y sólo estaban inscritos ahí, pero no acudían a clases, entre el pretexto de la inseguridad y que no querían los padres que oyeran las críticas que hacían de su papá, mejor estudiaron en casa.

El SETSE ahora va de panista

Luego de tantas críticas que está recibiendo la eterna líder sindical de los maestros del SETSE, Acela Servín, por haber aprovechado la fiesta del 55 Aniversario de su sindicato para destapar y promocionar al hijo del actual gobernador, aunque trata de justificar que los gastos los pagaron del dinero que tiene la organización sindical que representa, donde aparte de los grupos musicales que amenizaron el festejo, entre ellos Los Angeles Azules, rifaron 5 vehículos por cuenta del sindicato y 3 más que supuestamente “donaron”, uno el gobernador del estado, otro su hijo el alcalde boqueño y otro más el secretario de Educación, carros que no pagaron por supuesto de su sueldo sino del presupuesto, pero que el hijo de Yunes lo donó con una supuesta llamada telefónica, situación que estaba más que planeada. Hace solo unos meses la dirigencia del SETSE agasajaba con multitudinarios acarreos al senador Héctor Yunes, candidato perdedor del PRI a la gubernatura. Y recordamos que Acela Servín fue varias veces diputada y hasta senadora por el PRI, así como también lo fueron varios de otros dirigentes secundarios de ese sindicato magisterial.

Cae rectora de la UPAV

Poco le duró el gusto de haberse quedado como rectora de la UPAV a Maribel Sánchez, quien fuera novia y prometida de Omar Alemán Chang, quien dejó la rectoría de la Universidad del Valle de México campus Veracruz, para irse a trabajar al gobierno estatal de Yunes Linares, sin embargo a 8 meses ya fue relevada en su cargo por Aurora Hernández, quien funge como encargada de despacho, habrá que ver si la ratifican, en un momento donde hay múltiples quejas por el cierre de algunas sedes de esta universidad, en donde muchos jóvenes veracruzanos estudiaban y que se quedaron con sus estudios a medias.