Duarte en huelga de hambre, acusa persecución política

Ciudad de México

Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, comenzó este jueves una huelga de hambre en el Reclusorio Norte, donde se encuentra recluido desde el pasado 17 de julio.

En una carta de dos hojas a Grupo Imagen, Duarte explicó que decidió hacer la huelga para fenar lo que llamó una persecusión politica y la “cacería de brujas” en su contra y de sus ex colaboradores

Solicitó la intervención del Consejo de la Judicatura del Federación, para frenar a la juez de Pacho Viejo, Alma Aledia Sosa quien ha liberado las ordenes de aprehensión en contra de sus ex colaboradores, sin fundamentos legales, y respaldada en argumentos ridículos “Esta complaciendo las órdenes de su jefe el gobernador”.

En la carta expresó su solidaridad con Arturo Bermúdez, ex Secretario de Seguridad Pública, Gina Domínguez Colío, ex vocera de su gobierno , Mauricio Audirac, ex Contralor y ex Secretario de Finanzas, y Francisco Valencia, ex titular de la Comisión Estatal del Agua, a quienes llamó presos políticos “ Estoy consciente del infierno que esta pasando, son presos políticos, víctimas de la desesperación de un mandatario que no tiene nada que ofrecer a la sociedad, salvo el circo que ha montado en mi contra en Veracruz”.

Duarte afirmó que sus ex funcionarios fueron detenidos de forma arbitraria con la finalidad de presionarlos para que declaren en su contra y crear una cortina de humo que distraiga a la sociedad del desastre en Veracruz.

“Creo en las instituciones, a lo largo de mi vida profesional y política, he dedicado mi tiempo y concentración en fortalecerlas, estoy seguro que el montaje para distraer a la sociedad de los temas que de verdad interesan se caerá y prevalecerá la justicia, la verdad nos hará libres·, finaliza la carta.

El ex gobernador también señala que ha solicitado estar encerrado permanentemente en su estancia, y aseguró que no cuenta con lujos ni tiene aparatos electrónicos.