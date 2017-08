Invade Godzilla la ciudad de México

Ciudad de México

Dos helicópteros digitales sobrevolando la Plaza de San Jerónimo, donde habrá otro helicóptero construido que intentará evacuar gente, comprende la escena que de “Godzilla: king of the monsters”, se rodará a partir del lunes en la Ciudad de México.

Desde este jueves, en la explanada de una plaza, técnicos se encuentran dando acabado al interior del vehículo aéreo de rescate, que ya cuenta con asientos y luces similares a los reales.

¿Su extensión?14 metros, de acuerdo con elementos de producción. Paseantes no desaprovechan la oportunidad para tomar imágenes y video con su celular.

“¿Y entonces no será real?”, preguntó uno a un guardia de seguridad.

Más de 500 extras corriendo, tratando de escapar, será el marco de la escena a rodar.

“Godzilla: king oh the monsters”, contará cómo una agencia criptozoológica se enfrenta a una legión de monstruos, entre ellos Mothra, Rodan, y King Ghidorah.

Desde las 22:00 horas de este viernes serán cerradas las calles atrás del Palacio Nacional, para vehículos y peatones, donde la arteria de Moneda es contemplada en las escenas principales.

La zona está integrada, en su mayoría, por locales que expenden mochilas y cuadernos escolares, que ahora padres de familia se encuentran llenando por el ya próximo inicio del ciclo escolar federal.

“Lo cierto es que sólo el domingo va a estar cerrado, así que la gente podrá ir el lunes a comprar lo que quiera, lo que menos queremos es afectar”, indicaron fuentes de la producción.

El cierre se trasladará a la Plaza de San Jerónimo desde el domingo por la noche, para horas después arrancar con la escena cumbre.

Se ha pedido a elementos de seguridad amabilidad con los conductores y peatones que no sepan del cierre, para darles alternativas.

“Lo importante es que una vez acabado todo y mientras se esté levantando el set, todo será reabierto”, expresó una persona de seguridad.

“Godzilla: king of the monsters”, es protagonizada por Vera Farmiga.

Enemigo de Godzilla emergerá de volcán Popocatépetl

Mientras técnicos trabajan en la Plaza de San Jerónimo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en donde se grabarán escenas de la próxima película de Godzilla, nuevos detalles de la trama de la cinta comienzan a ser revelados.

Según se dio a conocer en la sección Espectáculos de El Universal, el monstruo japonés hará frente a antiguos enemigos, uno de los cuales emergerá del volcán Popocatépetl, que será recreado digitalmente.

¿Cómo será la criatura que enfrentará al gigante en “Godzilla: king of the monsters?” Habrá que esperar para saberlo.

Mientras tanto, en el Centro Histórico se monta un avión destruido.

Alrededor de 500 extras, que interpretarán a ciudadanos que huyen del caos provocado por los monstruos, participarán en el rodaje.

¿Estás listo para hacer frente a Godzilla?