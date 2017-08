Destapan a Pepe Yunes rumbo a 2018

Atzacan, Veracruz

Alcaldes, diputados, empresarios y connotados priistas destaparon a Pepe Yunes como la mejor opción para contender por la Gubernatura del Estado a nombre del PRI en el 2018.

Durante la reunión que sostuviera el senador José Yunes Zorrilla, con la sociedad y alcaldes de la región centro, el diputado federal Fidel Kuri Grajales lo destapó como la mejor opción para ser el candidato a gobernador.

Yunes Zorrilla reiteró que se va a inscribir para participar, llegados los tiempos políticos, en la selección interna del PRI rumbo a la gubernatura.

El legislador este día se reunió con alcaldes, representantes empresariales, sociales y diversos, ante quienes reconoció que la problemática que se vive en Veracruz no se ha resuelto, y no se resolverá con odio, discursos y confrontación.

Momentos antes, Kuri Grajales había pedido unidad en torno a Pepe Yunes para contender por la gubernatura el próximo año: “Les pido unidad, es el último tren que tenemos los priistas, hay una persona educada y amable con todos, que no tiene cola que le pisen y está haciendo unidad al interior del partido y que es el único que puede lograr que todos nos sumemos para que trabajemos para el 2018, me refiero al senador Yunes. Vamos a llevar para el 2018 el carro completo, lo que necesitamos es todo el apoyo para el senador”, dijo.

Al evento arribaron diversos políticos, pues además de los alcaldes de la región centro también llegaron los electos, el ex munícipe de Orizaba, Martín Cabrera, la ex diputada local Elvia Ruiz Cesareo, entre otros.

Sobre la huelga de hambre del ex gobernador Javier Duarte, respondió: “Está en donde tiene que estar, en los tribunales”, y añadió que esperan a que en torno a todo ese tema del ex gobernador se haga justicia “sin tanto sesgo mediático y político”.