Inician las proyecciones de películas de la MICGénero

Redacción AZ / Xalapa

Continúa este sábado la Muestra Internacional de Cine de Género (MICGénero) en el auditorio de la Galería de Arte Contemporáneo (GAC), con función a partir de las 16:00 horas y entrada libre. La muestra pretende acercar los estudios de género a un público amplio y diverso que puede o no estar familiarizado con estos temas a través del cine.

Los estudios de género aplicados al cine propician formas de entender fenómenos sociales con una perspectiva crítica, es decir, permiten la revisión y la relectura de manifestaciones estéticas que tratan —directa o indirectamente— temas relativos a relaciones de poder, sexualidad y roles de género, entre otras.

Los organizadores explica: «Partimos de la idea de que los estudios de género se prestan para analizar películas que no necesariamente manejan un discurso ideológico afín a los mismos. En este sentido, esta muestra se plantea, no como un foro restringido a cierto tipo de cine, sino como una invitación a cuestionar la forma de ver películas desde una perspectiva de género a partir de todo tipo de producciones cinematográficas, incluyendo cine clásico, largometraje y cortometraje de ficción y documental, cine comercial, estudiantil y experimental.

»El propósito de esta muestra es establecer puentes entre los estudios de género y la experiencia cinematográfica de manera accesible. Esto implica analizar cómo se establecen los roles sociales alrededor de problemáticas como estereotipos, discriminación, imposición y subversión de estructuras de género, etc. Desde esta perspectiva, la relación entre cine y teoría no es de oposición, sino que ofrece la posibilidad de complementarse en tanto que surgen de una interpretación de dichas problemáticas presentes en la vida cotidiana.

»La idea de realizar una muestra de esta naturaleza surge a partir de que observamos una necesidad de difundir las teorías y propuestas de los estudios de género a través de un medio masivo que ha sido construido en torno a cuestiones de género y ha permeado, a través de la creación, reiteración y replanteamiento de convenciones sociales, el imaginario colectivo.

De este modo, los temas de los estudios de género pueden trascender el plano meramente académico y tener una influencia que permita la transformación social. Para ello, complementaremos la proyección fílmica con mesas de debate conformadas por especialistas en cinematografía y género.

»Dado que el eje central de los estudios de género permite abarcar perspectivas tan amplias como los distintos feminismos, las masculinidades críticas, las minorías de género y la diversidad sexual, entre otras, pretendemos organizar una muestra anual que se centre en un tema muy específico que cambie año con año».

Entre las diferentes temáticas que abordarán la MICGénero están: ecofeminismo, cine de culto y cine latinoamericano. MICGénero pretende ser un medio para promover la diversidad inherente tanto al cine como a los estudios de género.

Para este día se anuncia en la GAC la proyección de la cinta Las aventuras de Itzel y Sonia: En busca de los Guardianes del Agua, una producción mexicana del año 2016, dirigida por Fernanda Rivero Gutiérrez. Cuando el agua se acaba en la gran ciudad, Itzel y su inseparable amiga, la rana Sonia, van, con la ayuda de la abuela, en busca de los Guardianes del Agua.

Vale la pena señalar que este trabajo se realizó con la colaboración de 10 comunidades de la República Mexicana, que ayudaron en la creación de la historia y de los entrañables personajes. La cita para disfrutar de esta cinta es en punto de las 4 de la tarde, en el auditorio de la GAC, ubicada en Xalapeños Ilustres 135 del Centro Histórico, con entrada libre.

En Xalapa la Muestra se lleva a cabo del 16 al 24 agosto en diversas sedes: Ágora de la Ciudad, Galería de Arte Contemporáneo, Plazoleta de Xallitic, Área 51 Foro Teatral, auditorio de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, auditorio de la Secretaria de Seguridad Pública, Centro Recreativo Xalapeño, Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación-UV, Aula Clavijero, Escuela Veracruzana de Cine «Luis Buñuel», La Moderna, Realia, Instituto Universitario para la cultura y las artes, La Central de Xalapa y Cinépolis Plaza las Américas.