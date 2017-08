Pensionados piden auditoría externa al IPE

Xalapa

La renovación de los integrantes del Consejo de Administración, una reforma parcial a la ley del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), analizar la venta bienes y transparentar la información relativa a la reserva y gastos del dinero de los derechohabientes, fueron algunos de los planteamientos que hicieron dirigentes de organizaciones sindicales y agrupaciones de pensionado y jubilados.

Durante la tercera reunión de trabajo de la comisión especial para estudiar y proponer alternativas a la problemática del Instituto de Pensiones del Estado del Congreso local, se instalaron cuatro mesas de trabajo en las que se recibieron propuestas para mejorar la situación de este organismo.

En la primera mesa se propuso renovar la ley del IPE al cambiar las estructuras, formas y maneras que permitan recapitalizar al instituto y transparentar el manejo de recursos, se pidió que el nombramiento del director no sea una potestad del Ejecutivo del Estado.

Se cuestionó porque no se ha procedido al desalojo de los predios que son de su propiedad y que fueron invadidos por diferentes organizaciones sociales, y porque no se recupera la Estancia Garnica, que se entregó a Marinos y Militares, y el Estacionamiento que está en el centro de la ciudad, a un lado de la Secretaria de Seguridad Pública.

Se pidió que jubilados y pensionados tengan representación en la Mesa del Consejo, que no se vendan los inmuebles y que se nombre a un Tesorero, además de que se pidió una Fiscalía Especializada para atender todos los denuncias por el desvió de fondos del Instituto.

Y por último se planteó una auditoría externa para poder concretar la reforma a la ley, se pide que se mantenga al gobierno como deudor solidario, que no se individualicen las cuentas, se amplíen los años laborales y no se incremente el porcentaje que debe aportar el trabajador, además de que pidieron se defina el adeudo del Estado con el IPE para que se repongan al 100 por ciento con todo y el interés correspondiente.

Rechazaron el que se creen cuentas individuales o se incremente las cuotas de parte de los trabajadores y que se informe porqué se prestó dinero en efectivo al Gobierno y se les permitió que pagaran con terrenos.

Pidieron reducir los gastos administrativos y reducir el monto de la deuda que tiene el Estado y se deslinde la responsabilidad a los integrantes del Consejo de Administración por el desfalco financiero.

Propusieron crear un departamento de cobranzas para que se actualice el pago de todos los préstamos o créditos a los derechohabientes y que se transparente la información del IPE.

Por tercera ocasión funcionarios estatales no asisten a reunión para analizar la crisis del IPE

Por tercera ocasión funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Planeación y del Instituto de Pensiones del Estado se ausentaron de la reunión de la comisión especial para estudiar y proponer alternativas a la problemática del Instituto de Pensiones del Estado, a la que asistieron dirigentes de agrupaciones, sindicatos y jubilados.

La reunión de trabajo que se pactó hace más de un mes y se hicieron llegar invitaciones personalizadas nuevo titular de Finanzas, Guillermo Moreno Chazzarini, así como a Hilario Barcelata director del IPE, sin embargo evadieron participar en las mesas de trabajo.

Al respecto la diputada Daniela Griego Ceballos lamentó la ausencia de los funcionarios del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, al que asistieron un total de 35 sindicatos, organizaciones y agrupaciones de pensionados.