Subsidio de 2 mil millones al IPE debe ser avalado por el Congreso: Levet Gorozpe

Xalapa

El secretario general de la Fesapauv, Enrique Levet Gorozpe, aseguró que -a una semana de que se anunció que el gobierno entregará dos mil millones de pesos al Instituto de Pensiones del Estado (IPE)-, no se tiene la propuesta formal ante la mesa del Consejo Directivo del Instituto.

En su intervención durante la presentación de las conclusiones de las mesas de trabajo que se instalaron en el Congreso local para buscar una solución a la situación que atraviesa el IPE, puso en entredicho la factibilidad de la propuesta al asegurar que si el Congreso no avala el pago, este no se puede concretar.

Sumado a lo anterior, preguntó de dónde va a salir ese dinero que se entregaría al IPE, ante la crisis económica y el déficit financiero que atraviesa la actual administración panista.

El exdiputado local recordó que son los legisladores los responsables de validar el presupuesto que ejerce el poder ejecutivo, “la legislatura tiene que ver el asunto de otorgar esos recursos al Instituto de Pensiones, porque determinó que para este año se iba a aplicar un subsidio extraordinario de 750 millones de pesos”.

El líder sindical comentó que el dinero podría sumarse al subsidio de los 750 millones de pesos que se aprobó en diciembre del año pasado, y reiteró que si no se otorga ese dinero no se podrá cubrir el pago de pensiones y aguinaldo.

Hay que recordar que en el marco del 55 aniversario del SETSE, el gobernador Miguel Ángel Yunes anunció la entrega de 2 mil millones de pesos al IPE adicionales como subsidio para el Instituto de Pensiones del Estado, además de que regaló un automóvil para ser rifado entre los sindicalizados.