Asuntos Públicos – Calentando el brazo

Eduardo Coronel Chiu

Calentando el brazo

Es uso y costumbre de la clase política adelantar sus aspiraciones sobre el calendario electoral oficial, aunque generalmente procuran no infringir abiertamente las reglas, se promocionan en los linderos borrosos de la permisividad y prohibición de los actos anticipados de campaña.

No es la excepción el mega paquete de julio del año entrante en el que habrá elecciones federales para Presidente de la República, senadores y diputados, concurrente con 9 gubernaturas –entre estas Veracruz, que renovará también su congreso–, además de otros muchos estados que elegirán congresos y ayuntamientos.

Nada está aún escrito, pero hay desde ahora posiciones y estructuras, tendencias, escenarios y acciones; que se materialicen o no, dependerá de las circunstancias y los eventos futuros que obren a favor o en contra de las probabilidades.

En el plano nacional, donde se proyecta nuevamente una distribución por tercios y se vislumbran habrá coaliciones, las tendencias de triunfo favorecen todavía al candidato de oposición Andrés Manuel López Obrador y a su partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Nadie pone en duda que será el candidato a la Presidencia de la República (por tercera vez), AMLO sigue fuerte, continúa desmantelando a su antiguo partido el PRD, atrayendo a cuadros y corrientes en desacuerdo con la alianza de este partido antes de izquierda con el derechista PAN. Tiene un líder carismático, pero carece de estructuras y cuadros en la mayoría de los estados. No se descarta la alianza de Morena con el PT y con Movimiento Ciudadano (MC), aunque ayer Dante Delgado todavía se hacía del rogar.

Al PRI no se augura la retención de la Presidencia de la República; el mal desempeño del gobierno de Enrique Peña Nieto, especialmente en materia económica, seguridad pública, y su imagen de corrupción, lo presenta como una marca desgastada que rechaza la población. Además se ha quedado sin el poder regional en los estados –ha perdido el control en muchos estados importantes–, llega a la elección de 2018 mermado en su estructura local de operación electoral desde donde se apuntalaban resultados nacionales.

Con todo, con su reforma estatutaria reciente para postular a un “no priista”, regla a la medida, buscaría competitividad con José Antonio Meade, actual secretario de Hacienda, eje de un agrupamiento de intereses económicos empresariales que aspiran a retener la Presidencia, y en su caso comerle votación a la derecha panista. Obviamente, contra López Obrador, el enemigo a vencer. Pese a que Peña abrió la baraja de precandidatos, el mensaje en favor de Meade desdibujó a Miguel Osorio Chong.

En cuanto a alianzas, se espera que el PRI vaya unido con el PVEM, su tradicional satélite.

El PAN seguramente irá en coalición con lo que quede del cascarón del PRD, y como candidato a la Presidencia de la República se perfila el actual dirigente Ricardo Anaya, quien se prevé habrá de imponerse sobre el grupo del ex presidente Felipe Calderón y Margarita Zavala, aun a costa de provocar una fractura entre los panistas. No se ve le vaya a alcanzar al PAN y su aliado PRD para detener a López Obrador y Morena. Por ello tampoco es remota una alianza subterránea con el PRI.

En Veracruz

la elección de gobernador en julio del año próximo tendrá al menos dos factores inéditos; uno es que el PRI no gobierna, sino el PAN-PRD, y el segundo que por primera vez las elecciones de gobernador serán concurrentes con las de Presidente de la República; ¿quién de los contendientes se favorecerá por el efecto de las presidenciales, que generalmente impulsan la votación concurrente?

El gobernador actual, Miguel Ángel Yunes Linares, pese al fracaso evidente de su gobierno en materia de seguridad, desarrollo económico-social y finanzas públicas, maniobra desde el poder del estado para imponer como sucesor a su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez, alcalde de Boca del Río, un personaje carente de la experiencia y el perfil para el tamaño y complejidad de la crisis múltiple que enfrenta Veracruz. Pese a todas las limitantes, como son dueños de la franquicia PAN-PRD local, lo más seguro es que se coman la candidatura. Falta que ganen.

El PRI sufre todavía los estragos del desprestigio que les dejó Javier Duarte, la desintegración por las derrotas electorales sucesivas en procesos locales –la gubernatura y congreso en 2016 y las municipales este año–, la ausencia de liderazgos, la desbandada y entreguismo al gobierno panista local, junto con el abandono del Gobierno Federal y de la dirigencia nacional de ese partido. Las señales del grupo central hacia José Antonio Meade resucitaron al senador José Yunes Zorrilla, a quien este fin de semana destaparon en la región de Orizaba un grupo de presidentes municipales, diputados y empresarios, convocados por el diputado federal Fidel Kuri Grajales. Aunque el peroteño es un buen candidato, con preparación, experiencia política y de administración pública, sin cola de corrupción, lleva el lastre de la marca y de no pocos colaboradores perniciosos e inútiles para la efectividad electoral. El otro senador aspirante, Héctor Yunes Landa, candidato derrotado en la elección de gobernador el año anterior, parece haber perdido ya el boleto para esta vuelta, ¿se sumará o desertará?

La otra fuerza electoral con probabilidades es Morena, el partido emergente y en ascenso en las elecciones locales en que ha participado. Aunque en las municipales quedó confinado a algunas regiones y no creció como se esperaba, con el remolque nacional de López Obrador que tendría genera muchas expectativas. Sin embargo, tiene en desventaja dos elementos, uno, la falta de un buen candidato con proyección estatal, requisito en el que no encuadran los dos apuntados ni Cuitláhuac García, diputado federal por Xalapa y quien quedó tercer lugar en la contienda pasada de gobernador, tampoco la diputada federal por Coatzacoalcos Rocío Nahle.

La otra limitantes es la ausencia de estructura y cuadros político-electores en el estado. Morena se mueve únicamente con el viento de la imagen de López Obrador.

La mención de Ricardo Ahued Bardahuil, el empresario xalapeño militante del PRI, sin marcas de corrupción, como un posible candidato de Morena, daría otro perfil a su competencia por el Gobierno del Estado.

Por otro lado, no se espera mucho de los independientes. No parecen ser alternativas en el corto plazo de Veracruz para disputar el poder al aparato del estado y las maquinarias partidistas.

Todavía falta mucho, los actores apenas están calentando el brazo. Pero ya se asoman y dan color.