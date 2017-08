Dale Dale – Boda en la Riviera maya, por la inseguridad de aquí

Boda en la Riviera maya, por la inseguridad de aquí

En el lujoso conjunto hotelero Mayakoba se casó el hijo del que fuera contralor en el gobierno pasado y aunque ahora toda la familia ande operando para el PAN, siguen teniendo el sello del PRI, no habría sido tanta nota si no es porque el novio es diputado local de la actual legislatura, Rodrigo García Escalante y se casó en el más costoso lujo caribeño, con tarifas de 450 dólares la noche, unos 8 mil pesos mínimo.

Causó tanto interés el evento que acudieron la mayoría de los diputados panistas, así como varios de otros partidos, hasta suspendieron la sesión de la Permanente que se llevaría a cabo el jueves pasado, ya que apreciaron con mucho entusiasmo la valio$$$$a invitación y se fueron varios días antes para disfrutar del paradisíaco lugar del Caribe, eso sí, con gastos todos pagados.

El principal motivo para realizar la ceremonia y pachanga allá en Quintana Roo, nos confió un invitado, fue que hay actualmente mucha inseguridad en Veracruz, según lo han visto en la información de los medios de nuestro estado. Se ve que no leen como anda la inseguridad en aquellos lugares caribeños.

Quizás también consiguieron allá más barato el champán que abundó y el alquiler de las Cadillac “Escalades” que les proporcionaron para transportarse cómodos y seguros.

También se casó el Cisne

El otro que se casó fue el diputado federal y sí duartista-herrerista, Alberto Silva Ramos, a quien al parecer no le importa que lo anden acusando, intentado desaforar e investigándolo, ya que con todo y eso hicieron fiesta, tuvieron boda religiosa y se tomaron fotos que salieron en redes sociales, hasta mesa de regalos en Liverpool tienen para quienes les quieran mandar algún presente, su novia y ahora esposa Cindi Virués, quien estuvo siempre en las nóminas estatales, durante varios años con su ahora esposo como jefe, en Sedesol, Comunicación Social y en el PRI. Eso sí, la boda fue con pocos conocidos, menos políticos, pues casi nadie quiere verse relacionado o envuelto con los duartistas y menos con los que han estado investigando y han sido exhibidos públicamente con señalamientos y acusaciones. Esto es porque no quieren salir perjudicados, dirán qué diferente habría sido si se hubieran casado en los tiempos de gloria y saqueo, habría sido un fiestón muy concurrido.

Pero por ahora están apestados, ni siquiera le habrán llevado una rebanada del pastel (como antes) a su ex jefe Javier Duarte, para no incitarlo a romper su huelga de hambre.

Manzur es otro enamorado de Cancún

El que estuvo más de un mes viviendo por Cancún con toda su familia incluyendo a su papá, hermano y sobrinos con cuñada, así como su esposa y sus dos hijos es el ex alcalde de Boca del Río Salvador Manzur, ya hasta había dado a pensar que se había mudado a vivir allá, pues diario andaba de paseo por ese centro vacacional y lo vieron conocidos de por acá, por lo que se deduce que tiene departamento o una residencia para ir a pasar temporadas por allá, pues no iba a estar tantos días en un hotel, claro que no sería el caso del único político jarocho que le gusta invertir por allá, los hay quienes hasta los yates se les han encallado en sus vacaciones.