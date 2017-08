Priistas y panistas serán bienvenidos en Morena: Cuitláhuac García

Carlos Alvarado

El diputado federal por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Cuitláhuac García Jiménez señaló que de cara a las próximas elecciones federales y estatales, Morena recibiría entre sus filas a militantes del PAN y del PRI que decidan sumarse al proyecto del partido de Andrés Manuel López Obrador.

Destacó que hay perfiles importantes en todos los partidos, por lo que estarían dispuestos a dialogar con ellos sí coinciden en las formas para sacar a Veracruz de la crisis en que se encuentra.

“También hemos estado platicando con gente del PAN, lo que importa aquí es la visión sobre lo que está pasando en el país y cómo resolverlo. Yo creo que ya no aguanta más, estos gobiernos que a nivel nacional y estatal han demostrado que no tienen capacidad ni la forma de resolver por ejemplo la inseguridad”.

Afirmó que no se trata del partido en el que militen, sino de cómo sumarse al proyecto de Morena, “Yo creo que eso traerá tranquilidad independientemente de dónde hayan militado es bueno que se den cuenta, que estén reaccionando y que cerremos filas para sacar adelante incluso a Veracruz”.

García Jiménez criticó que el gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares no sea firme con el Gobierno federal, con quien dijo, tienen una alianza para frenar la candidatura de AMLO por la Presidencia de la República.

“En Veracruz, Miguel Ángel Yunes no le toca un pelo a Peña Nieto. Esa alianza es para detener a Andrés Manuel pero es una alianza con el PRI. En el PRD ya quedó el puro cascarón, ya la base militante está con nosotros”.

