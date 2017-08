Dice Yunes que no pagará adeudo con el IPE

Redacción AZ

El Gobierno del Estado no pagará la deuda de más de seis mil millones de pesos que dejó la administración de Javier Duarte de Ochoa con el Instituto de Pensiones del Estado (IPE), señaló el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

Señaló que el uso indebido de los recursos de la Reserva Técnica del IPE ya fue denunciado y que los responsables son quienes deben enfrentar este pago.

Detalló que en el Presupuesto de Egresos de este año se designaron 750 millones de pesos como parte del subsidio del Gobierno del estado con el IPE, pero que para cubrir la nómina de pensionados y jubilados se requieren más de dos mil millones de pesos.

Se enoja de que le pregunten

El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares reiteró que Veracruz ha cambiado, aunque a muchos no les guste reconocerlo, “porque no hay convenios y no vamos a tenerlos”; respondió ante la pregunta sobre los adeudos a la Universidad Veracruzana.

Pidió que se hable “de lo bueno, no de lo malo” y no definió a qué se refería con los convenios, pero quizá quiso decir a esta reportera que si se publican los resultados del mal Gobierno que ha encabezado en los últimos meses a través de voces autorizadas, es consecuencia de que no tiene convenios firmados para la publicidad de su administración.

Durante la entrevista pidió que se hablara del inicio de clases y de los más de 2 mil millones de pesos para la mejora de la infraestructura escolar, además de que su Gobierno está haciendo un enorme esfuerzo para pagarle a los maestros con puntualidad.

“Es notable la diferencia, hay que señalarlo… hemos cambiado, Veracruz ha cambiado para beneficio de todos. Yo sé que hay a quienes no les gusta reconocerlo; les cuesta mucho trabajo porque no tenemos convenios y no vamos a tenerlos… porque no tenemos convenios y no vamos a tenerlos, esa es la respuesta”, indicó.

Ante ello se le preguntó: “¿de qué habla?” y respondió: “de lo que ustedes saben”.

Pensionados temen insolvencia del IPE para pagos

Integrantes de la asociación “Mejor Calidad de Vida para Pensionados y Jubilados” expresaron su temor ante la posible insolvencia del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) para pagar aguinaldos y remuneraciones.

En voz de la presidenta de la organización, Dulce María Guevara Fernández, recalcó que el consejero del Instituto, Enrique Levet Goroszpe advirtió que el Poder Legislativo no autoriza a la fecha el subsidio de 2 mil millones de pesos anunciado por el Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

Lo anterior, en entrevista previa a la reunión que sostuvieron los pensionados con el director del Instituto, Hilario Barcelata Chávez y en la cual abordaron dicho tema, sumado a la negativa del IPE para autorizar préstamos a un plazo de más de 36 meses.

“Pedimos se respete el artículo 65 sobre los préstamos personales a mediano plazo, y en los cuales se marca de 24 a 36 meses, y solo se prestan de 24 meses” dijo la afectada. Dulce Guevara alertó que de no autorizarse dicho subsidio por parte del Congreso, el IPE no contará con solvencia para pagar pensiones el resto del año y bonos de diciembre. “Ya no estamos como para esperar más prorrogas, ya estamos cansados, fastidiados de subir y bajar y tenemos gente enferma” reclamó la representante de jubilados.