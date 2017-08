Sedesol debe aceptar uso del FISM para obras del 2016: Diputados

Redacción AZ

Diputados del PRI, PAN y PRD recriminaron que la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) critique la autorización para usar recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) del presente ejercicio para pagar obra pública del año pasado, cuando fueron omisos ante la retención y desvío de fondos en el 2016.

En entrevista por separado Carlos Morales, Yazmín Copete y María Elisa Manterola Sáinz, minimizaron el escrito que remitió el titular de Sedesol, al señalar que cualquier recomendación y observación la debe realizar la Auditoria Superior de la Federación (ASF), encargada de revisar el manejo de los recursos públicos y no una dependencia ejecutora.

El primero en hablar del tema fue el presidente de la comisión de Hacienda Municipal, Carlos Morales quien recordó que la autorización la respaldo la mayoría en el Congreso, en la búsqueda de una solución ante la retención de fondos desde Sefiplan y la necesidad de pago y conclusión de obras.

“Se intentó dar viabilidad financiera a los municipios (…) más del 75 u 80 por ciento de los ayuntamientos necesitaban hacer uso de esta herramienta para que permitiera generar las condiciones de estabilidad, tanto sociales como financiera, para atender las demandas sociales”.

El priista comentó que no tenían que consultar a la Sedesol federal, pues ellos son sólo un ente de acompañamiento y no una autoridad fiscalizadora, “y tendrá que ser la ASF, sí es que considera que hubo algún tipo de irregularidad, la que tendrá que hacer las observaciones”.

Recomendó al titular de Sedesol a ocuparse de implementar acciones para abatir los índices de pobreza y marginación de la entidad y dejar al Congreso apoyar a las comunas a encontrar mecanismos para evitar dejar deuda.

Sobre el mismo tema, la integrante de la comisión de Hacienda Municipal, Yazmín Copete, comentó que fue a petición de los propios municipios la autorización que permite usar recursos federales para el pago de obras del año pasado.

“Nosotros actuamos de buena fe, a quién le corresponde vigilar la normatividad para que los recursos se ejerzan (adecuadamente) y no caigan en alguna observación del mal manejo, son los mismos municipios”.

La perredista reprocho a la federación, caso concreto la Sedesol, que en otro momento se “hizo como Tio Lolo” y permitió que se retuvieran los fondos de los municipios y se desviaran para el gasto corriente del estado, sin decir nada al respecto.

Cuestionada por la recomendación de la Sedesol expreso: “si les están diciendo no agarres de ahí, entonces que le digan de dónde. En la pasada (administración) solapó y ahora están muy fiscalizadores del recurso, cuando la gente lo único que quiere son las obra concluidas”.

Finalmente la presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, María Elisa Manterola comentó que es necesario que tanto en el Estado como en la federación se entienda que la Cámara no puede dejar solos a los municipios y dejar obras inconclusas.

Hay que recordar que el Congreso aprobó que los alcaldes puedan hacer usos recursos del FISM para pagar obra pública que se realizó o se licitó en el 2016 con recursos del presente ejercicio fiscal, luego de que la Secretaria de Finanzas desvío los fondos a pesar de que estaban etiquetados”.

La panista mencionó: “Yo exigiría la federación que hoy nos está señalando, porque no dijo nada cuando seis años antes se desviaron los recursos. El piso esta parejo y no hay porque dar tanto brinco, se hizo una autorización avalada por el Orfis y si la federación tiene una observación la atenderemos”, concluyó.