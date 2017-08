Yunes Landa propone constituir cuerpos de guardias rurales

Connect on Linked in

Redacción AZ

El senador de la República del PRI, Héctor Yunes Landa, dijo que promoverá la constitución de los cuerpos de guardias rurales en ejidos de la entidad veracruzana con la finalidad de combatir a la delincuencia.

El legislador federal explicó que los cuerpos de guardias rurales se crearán conforme a la ley, brindándoles capacitación en temas de seguridad e incluso podrían recibir armas del Ejército Mexicano.

El entrevistado precisó que los cuerpos de guardias rurales son diferentes a los grupos de autodefensas, pues los primeros se conforman con autorización de las autoridades.

Héctor Yunes Landa consideró que Veracruz está peor en materia de seguridad en la actualidad, por lo que se requiere otra estrategia diferente para combatir a la delincuencia.

Yunes Landa recordó que se había propuesto no declarar más sobre la inseguridad en el estado pero indicó que resulta imposible no hacerlo cuando suceden hechos delincuenciales a diario en el territorio veracruzano.

“Yo ya había pensado en dejar un poco ese tema pero es imposible, Veracruz está peor que nunca, no puede uno evitar fijar una postura sobre esto, no con el ánimo de crítica, no con el ánimo de cuestionar al Gobierno del Estado sino con el ánimo de que hagan mejor las cosas, que fijen una estrategia, que tomen acuerdos con quien deban de tomarlo con el Gobierno Federal, con los ayuntamientos”, añadió.