Buscan empresarios vía legal para cobrar adeudos

XALAPA

Los socios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) desistieron en su intento de cobrar el adeudo a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) ya que ni siquiera los reciben.

El presidente de Coparmex Xalapa, Luis Sánchez Ávila, informó que los empresarios optaron por acudir a los canales legales para exigir el pago de los adeudos heredados por la pasada administración.

“Las veces que hemos querido cobrar no nos hacen caso, por eso sugerimos que se fueran a juicios y que cada quien pida lo que le convenga y hasta ahí”.

En entrevista previa al taller “Regulación e Infraestructura de Gas Natural en Veracruz”, consideró que ahora más que cobrar quieren que el Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares los tome en cuenta para las licitaciones, pues hasta ahora solo han participado en algunos subcomités menores.

“Trataremos de irnos por el canal porque con el asunto de que íbamos a cobrar no nos atendían y ahora queremos trabajo, que nos incluyan en las licitaciones para poder sobrevivir porque sin que el Gobierno dé ese flujo de efectivo, no vamos a poder”.

Piden fechas de pagos

Los contratos con el Gobierno del estado deben modificarse para establecer la fecha de pago de las obras proyectadas ya que hasta ahora solo hay exigencias para los prestadores de servicios y no así para las autor, alertó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Xalapa, Luis Palacios Macedo.

En entrevista, reprochó que a los empresarios se les pidan una serie de requisitos que cumplir para generar un contrato, como el pago fianzas y fechas para entrega de las obras, pero no hay exigencias para el Gobierno del estado, lo cual consideró que es injusto.

Explicó que hasta ahora la competencia por lograr obtener una licitación es fuerte pues en cada una participan cerca de 50 empresarios, de varios estados e incluso aquellos que ofrecen obras a bajos costos, pero de mala calidad.

El empresario agregó que a esto se suma la inseguridad, pues dijo que en el estado no hay condiciones de seguridad para que los empresarios inviertan ni desarrollen sus actividades.

Añadió que es tal la inseguridad que los empresarios se sienten inseguros incluso para andar libremente en las calles, pues incluso dijo que son víctimas del “cobro del piso” por parte del crimen organizado.