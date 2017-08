Dale Dale – Younes criminal

Younes criminal

El nombre y apellido Younes o Yunes es de origen árabe, con la “o”, o sin ella significa lo mismo: “cercano a dios”.

Este nombre ha cobrado pésima fama internacional, porque el principal responsable del atentado reciente en Barcelona, España, se llamó Younes Abouyaaqoub, un joven marroquí de 22 años, manejando una camioneta Van atropelló a más de cien personas, matando a 15 y dejando a las demás heridas.

Un atentado terrorista más contra víctimas inocentes e indefensas, la mayoría turistas, que paseaban en una de los sitios más concurridos de la capital de Cataluña, el Paseo de las Ramblas.

Este trágico y condenable acto criminal provocó una reacción de solidaridad internacional en contra de los terroristas yihadistas responsables.

Las autoridades catalanas reaccionaron con rapidez y eficacia, deteniendo y abatiendo a los terroristas, quienes intentaron otro atentado. El último en caer fue Younes, muerto a balazos por la policía.

Acá en Veracruz han matado a cientos

En nuestro estado han sido asesinados cientos de personas en los últimos meses, el número de homicidios se incrementó escandalosamente en lo que va de este gobierno. Superamos aquí, por mucho, la cifra de los caídos en el atentado terrorista de Barcelona, sin embargo no tenemos una reacción, como sociedad veracruzana, enérgica y exigente ante las autoridades, como ha sucedido en España y en otros países europeos.

Mucho menos hemos mostrado la solidaridad y empatía con las víctimas y sus familiares, como se lo merecen, estamos extraviados, resignados, acobardados. Hacemos como que les creemos a las autoridades estatales y federales, de que en casi todos los casos tienen culpa los muertos.

Lo peor es que no vemos la salida, no hay para cuando amaine la ola de sangre y muerte que nos azota.

No tenemos en Veracruz, ni de lejos, la capacidad de respuesta que mostró la policía Catalana.

Ayer, en el sur del estado, asesinaron a otro periodista veracruzano, Cándido Ríos, quien estaba amparado con supuesta vigilancia de las autoridades porque había sido amenazado de muerte hace meses.

¿Qué podemos hacer? Cuando menos, además de pedir justicia, exigir que despidan a los funcionarios incompetentes responsables de seguridad pública.

¡Ya basta de tanta ineficacia evidente!

Yunes no puede

Ya casi a la mitad del gobierno del bienio no hay ningún resultado favorable para Veracruz de la gestión del gobernador panista Yunes Linares. En materia de seguridad, como está a la vista de todos, ha resultado un fiasco, todos los delitos de alto impacto se han incrementado insoportablemente, homicidios, robos, asaltos, secuestros.

En la economía no hay más empleos, sino han disminuido. Todo esto no lo decimos nosotros, sino son registros y estadísticas de las instituciones que se encargan de esto.

El gobernador está dedicado a promover a sus hijos, para que al igual que él vivan de la política. Al igual que otros clanes familiares, los Yunes panistas ya no buscan otras actividades, pues en la política a la mexicana hay mucho poder y riqueza, que es lo que más ambicionan.