Liberan a abogada veracruzana víctima de tortura sexual

Xalapa, Veracruz

Después de casi cinco años de prisión injustificada, la veracruzana sobreviviente de tortura sexual María del Sol Vázquez Reyes fue liberada la noche del martes luego de que la Tercera Sala Penal del Estado de Veracruz dictara una resolución absolutoria, reconociendo su inocencia de los delitos que se le imputaban y ordenando su libertad inmediata y absoluta.

Al salir del penal de La Toma, en Amatlán de Los Reyes, Veracruz, María del Sol manifestó que, con la recuperación de su libertad, “volví a nacer. Al principio no lo creí, y hasta ahorita veo a todos, la calle, la casa, y no soy consciente de que soy libre; una parte de mí se sigue sintiendo en el lugar en el que estaba”.

La defensa de María del Sol ha sido acompañada por el Centro Prodh. Ella, como parte de la campaña Rompiendo el Silencio. Todas juntas contra la tortura sexual, promovida por las mujeres sobrevivientes de tortura sexual en la represión de Atenco, llamó a sus compañeras que aún están en prisión a no dejar de luchar y no perder la fe en que recuperarán la libertad.

“A nosotras como mujeres víctimas de tortura nos denigraron mucho, nos hicieron sentir que no valemos nada, pero sientan que tenemos más valor que antes porque sobrevivimos a algo tan feo”, expresó.

María del Sol Vázquez fue víctima de incomunicación y actos de tortura y tortura sexual a manos de elementos de la extinta Agencia Veracruzana de Investigación, después de ser detenida el 26 de octubre de 2012. Durante las 14 horas de incomunicación, la joven abogada fue torturada para que aceptara autoincriminarse. Posteriormente y con base en las pruebas fabricadas, María del Sol fue recluida en el penal La Toma, desde donde se unió a la campaña.

La joven madre y sobreviviente de graves violaciones a derechos humanos fue sentenciada a 24 años de prisión; en junio de 2015 le fue confirmada esta sentencia después de una apelación, por lo que en octubre de 2016 interpuso un amparo contra esa confirmación de sentencia.

El 12 de mayo de 2017, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV) emitió la Recomendación 16/2017, dirigida al Fiscal General del Estado y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Veracruz, por la violación de los derechos a la libertad y seguridad personal, así como a la integridad personal en perjuicio de María del Sol, debido a la retención injustificada y actos de tortura y violencia sexual cometidos en su contra y por la omisión de investigarlos por parte de la autoridad judicial del estado.

La defensa de María del Sol, con el apoyo del Centro Prodh, ofreció a la Tercera Sala Penal del Estado de Veracruz el dictamen positivo por tortura (basado en el Protocolo de Estambul) y la recomendación de la CEDHV con la finalidad de que también se reconociera la ilicitud del resto de pruebas en su contra.