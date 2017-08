Asesinato no tiene que ver con su labor: gobernación

Connect on Linked in

Adriana Muñoz

El asesinato del periodista Cándido Ríos Vázquez, está más relacionado a una confusión que a posibles nexos o deudas del comunicador con la delincuencia organizada, y es que los primeros indicios demuestran que el ataque iba dirigido a otra persona, aseguró el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación federal, Roberto Campa Cifrián.

En conferencia de prensa conjunta con el titular de la FGE, Jorge Winckler Ortiz y de la subprocuraduría de Derechos Humanos y Prevención del Delito de la PGR, Sara Irene Herrerías Guerra, previo a la reunión que sostuvieron con colectivos de familiares de personas desaparecidas, Campa Cifrián afirmó que el ataque en el que perdió la vida el colaborador del Diario de Acayucan, iba dirigido a “otra persona” y sus escoltas.

No obstante, no dio más detalles al respecto.

Dijo que establecieron comunicación inmediata con la FGE y las autoridades de la PGR en el Estado para investigar el caso.

“Aunque todos los indicios apuntan que el ataque está vinculado con otra persona, no con el periodista y ustedes tienen además porque ha habido información en sus medios algunos elementos, todos los indicios apuntan a que se trató de un ataque contra otra persona y contra los escoltas de esa persona quienes auxiliaban a esa persona”, subrayó sin precisar datos del presunto verdadero agraviado.

Dijo que se tienen que esperar a que concluyan las investigaciones para contar con todos los elementos de origen del artero crimen cometido contra el periodista en el municipio de Hueyapan de Ocampo y quien contaba con protección federal.

No obstante, por lo pronto “el evento de ayer tiene que ver con otras personas (…), el ataque estaba dirigido a otras personas por tanto no se trata del riesgo del periodista dijo estamos hablando de un riesgo distinto”, enfatizó.