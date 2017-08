Dale Dale – Una burla, el sistema de protección a periodistas

Una burla, el sistema de protección a periodistas

A bote pronto, el subsecretario de Gobernación para los Derechos Humanos, Roberto Campa, ya declaró que al periodista Cándido Ríos, asesinado ayer en el sur del estado, no lo mataron por su profesión de periodista.

Según Campa lo matan por causa de las personas que lo acompañaban, pero Ríos estaba supuestamente bajo el sistema de protección a periodistas en situación de alto riesgo.

Demagogia pura, las declaraciones del subsecretario de Gobernación y de las autoridades estatales, no tenía el periodista sureño a ninguna persona que lo custodiara, lo pudieron matar, como sucedió, cuando quisieron hacerlo sus homicidas, no importa si estaba o no acompañado, a plena luz del día.

Esto confirma que vivimos en Veracruz un estado de indefensión, todos, excepto los políticos y funcionarios públicos estatales con sus ostentosas escoltas.

Las medidas cautelares de la CEAPP, la Comisión para la Protección a Periodistas, funcionan como la “Carabina de Ambrosio “, la CEAPP es una burocracia inútil sólo para albergar a una partida de aviadores.

El colmo, secuestraron a una joven dentista embarazada

La inseguridad es imparable e insoportable en todos los municipios, para muestra el secuestro que se dio este miércoles a las diez de la mañana en el Puerto, en la calle de Grijalva esquina la avenida Colón, en el céntrico Fraccionamiento Reforma, de la dentista de nombre Jazmín Esmeralda Martínez quien tiene 30 años, se encuentra en este momento embarazada y tiene otro hijo.

La situación es de de gran tensión y preocupación para su familia y para toda la ciudadanía, el que en un lugar tan concurrido a plena luz del día sucedan este tipo de delitos y sin que aparezca ningún tipo de vigilancia o elemento de seguridad a impedirlo, la doctora estaba afuera de su clínica dental cuando la privaron de su libertad en forma violenta, a pesar de su estado de gravidez. El delito que se llevó a cabo por tres individuos que la obligaron a subir por la fuerza a un vehículo, ha trascendido que le piden dinero a la familia para liberarla.

El comal le responde a la olla

Con un descaro total pretende defenderse Mauricio Audirac, ex secretario de Finanzas y ex contralor con Duarte, pero quien también fuera colaborador de Fidel Herrera con quien logró hacerse de una gran fortuna desde el Orfis, donde orquestó su propia red de despachos que llevaban la revisión contable de los municipios a quienes les cobraba un porcentaje por maquillar la documentación y los números de las cuentas públicas municipales.

Ahora responsabiliza a Javier Duarte de estar en la cárcel, cuando él tomó su parte proporcional en todos los negocios que hicieron, desde los cargos en que estaba, ya que su prominente economía personal fue notoria, Audirac pasó en muy poco tiempo de ser un contador público con un despacho modesto a convertirse en un funcionario público con múltiples y millonarios bienes inmobiliarios, en varios lugares, ciudades y hasta en otros países, con vehículos de lujo para coleccionar y que se vestía las marcas más caras del mercado.

En lo que sí tiene razón el ex colaborador de Duarte es en que su ex jefe encarcelado también sólo hace el ridículo, porque carece de la mínima autoridad moral y también de ningún otro tipo de mérito personal para pedir clemencia para él y sus ex colaboradores.

Parafraseando al propio Duarte, creemos que ahora pide clemencia porque sufre demencia, finge no recordar su indecencia.