Nominan a diputado de Veracruz acusado de opacidad a recibir premio

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz, Sergio Hernández Hernández, acusado por sus pares de derroche de recursos, excesos y opacidad en el uso de recursos públicos, fue nominado para recibir un reconocimiento por la organización internacional Napolitan Victory Awards con sede en Washington, Estados Unidos.

El legislador del Partido Acción Nacional, obtuvo el galardón “Global Democracy Awards” que le será entregado entre el 30 de agosto y 1 de septiembre como parte de los premios especiales Líder Emergente, Mujeres Influyentes, Premios a la Excelencia y los Global Democracy Awards.

El también Coordinador del Grupo Legislativo del PAN, ha sido acusado de desviar recursos de la legislatura para organizar fiestas, borracheras, consumir drogas y divertirse con mujeres; fue criticado por organizar un mega encuentro para rendir un informe de sus cien días de labores.

Hernández Hernández, aparece en la lista oficial de nominados y ganadores de los Napolitan Victory Award, junto con 19 políticos más de México, Argentina, Colombia y República Dominicana.

“Este 2017 tenemos un nuevo récord en la cantidad de postulaciones y debido a esto, nos complace informar que The Washington Academy of Political Arts & Sciences decidió premiar a más de un ganador en algunas categorías”, presumió la organización.

Los The Napolitans Victory Awards, son reconocimientos para creadores de ideas y que también se constituyen en un homenaje a Joseph “Joe” Napolitan, considerado el padre de la consultoría política.

Los Napolitans, según los organizadores, son los galardones concedidos a los más grandes del mundo de la consultoría política. Es el único premio cuya convocatoria se extiende a más de 21 países e incluye variedad de categorías, que van desde campañas estatales y locales hasta las que disputan la presidencia de un país.

El legislador nominado, al cumplir sus primeros 100 días en el cargo, organizó un encuentro para cientos de personas en el Velódromo de la ciudad de Xalapa, donde destacó la presentación del grupo musical Sonora Dinamita.

El diputado agasajó a las titulares de sus 156 casas de enlace, es decir oficinas de atención a los ciudadanos que tiene distribuidas en la ciudad, lo que generó duras críticas debido a que el Congreso pasa por una etapa de austeridad y de recorte de empleados oficiales.

Además, en un audio que se filtró a medios de comunicación, Hernández Hernández, fue acusado de desviar recursos de la legislatura para organizar fiestas, borracheras, consumir drogas y divertirse con mujeres.

Fue la diputada local panista Cinthya Amaranta Lobato Calderón, quien encaró a su líder y lo acusó de “robarse el recurso” de los diputados panistas con el apoyo del Secretario de Servicios Administrativos y Financieros del Congreso, Carlos Fuentes Urrutia.

“Cómo es la transparencia, poniendo a tu amigo Chico (Fuentes), un tratante de mujeres que están llevando a tus fiestas, borracheras y drogas, ¿eso, eso es?”, le recriminó la legisladora en la acalorada discusión que fue grabada en audio y que ella reconoció como cierta.

En el audio, se escuchó a la diputada por Xalapa enfrentar a su líder en el Congreso local y acusarlo de gastar la ministración mensual de un millón 600 mil pesos que recibe la bancada.

“Si hay dinero para el Velódromo (donde el coordinador de la bancada realizó mega fiesta), para tus casas de enlace, sí hay dinero para lo que te da la gana y para tus fiestas; sí hay dinero para que le lleves a Pepe Mancha (dirigente estatal del PAN), para eso sí hay dinero”, señaló.

La legisladora fue más allá y mencionó al ex diputado local y actual funcionario del Congreso Carlos Gabriel Fuentes Urrutia de solaparle las borracheras y drogas, en la fiesta.

“No me digas Sergio, por favor ya habla y sé un hombre, ya no eres un mocosito. Por favor, deja de robarte el dinero de Veracruz y de nosotros los diputados con esa falta de transparencia que haces nada más a tu modo”, abundó.

La diputada que señaló las anomalías fue citada a declarar ante la Fiscalía General del Estado, organismo encabezado por Jorge Winckler, amigo personal del gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares.

Y recientemente, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) del gobierno federal determinó que el Congreso de Veracruz se extralimitó y violó la ley al autorizar a los 212 municipios utilizar dinero de un fondo federal del 2017 para terminar obras sociales programadas en el 2016.

Fue el propio Director General de Desarrollo Regional de Sedesol, Ariel Álvarez Fernández, quien presentó un análisis legal y determinó que los diputados locales veracruzanos cometieron una ilefalidad al autorizar a los alcaldes agarrar dinero del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del 2017 para concluir obras del año pasado.