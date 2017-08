Refrenda Yunes Linares a constructoras del duartismo

Connect on Linked in

Redacción AZ

El sistema de corrupción parece no acabar con el gobierno de Javier Duarte. El actual gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares adjudicó de forma directa un contrato para la construcción de un Centro de Salud con Servicios Ampliados en Soledad Atzompa, a la misma empresa que en 2015 y 2016, ganó contratos sin hacer la obra y simuló licitaciones con empresas inexistentes.

Grupo Constructor Velasco SA de CV, es la misma que entre 2015 y 2016 ganó contratos por 79.1 millones de pesos para la construcción del centro, y avanzó apenas 20%.

El 17 de marzo, el gobierno de Yunes adjudicó el contrato a Grupo Constructor Velasco SA de CV, cuyo representante legal es Adrián Velasco Ocampo.

Estas empresa para ganar una licitación pública nacional, simuló una competencia con Consorcio Constructor Inmobiliario Baipe SA de CV, empresa cuyo domicilio fiscal es una casa en una colonia popular en el Puerto de Veracruz.

A través de Baipe, el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa simuló inversiones por 52.2 millones de pesos para la construcción de cinco centros de salud y hospitales, que no se concluyeron.

Grupo Constructor Velasco SA de CV y Baipe están ligadas a su vez, a una persona física: Rubén Miguel Velasco Ocampo quien obtuvo contratos por 94.9 millones de pesos para la construcción de tres obras que también están inconclusas.

Estas dos empresas se vinculan entre si por un nombre María de Lourdes Velasco Ocampo, quien es socia y apoderada legal de ambas empresas según consta en las actas constitutivas de las empresas, además en los contratos oficiales han señaldo la misma dirección para recibir notificaciones. ( Niebla 77 en el fraccionamiento la Marqueza en Xalapa ).

Estas dos empresas están ligadas a una persona física, Rubén Miguel Ocampo , quien es socio en Grupo Constructor Velasco SA de CV, y entre 2012 y 2016 obtuvo contratos por 94.9 millones de pesos por tres centros de salud que nunca se concluyeron.

Aun con estos antecedentes de corrupción, Yunes adjudicó de forma directa la obra terminación – aunque en el lugar no había más que cimientos-, del Centro de salud por 39.9 millones de pesos (2.2 millones de dólares), cuyo avance físico actual es de 40%.

Para aclarar el tema, esta reportera buscó una entrevista en varias ocasiones con el Secretario de Salud de Veracruz, Irán Suárez Villa a través de la Dirección General de Comunicación Social, pero no se obtuvo respuesta.