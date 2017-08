Centro de Atención Múltiple no tiene luz eléctrica hace cuatro meses

Redacción AZ

Padres de familia y alumnos del Centro de Atención Múltiple (CAM) número 54 de esta ciudad de Veracruz se manifestaron en el centro histórico de esta ciudad debido a que la institución carece de energía eléctrica desde hace cuatro meses.

Los padres de familia señalaron que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) se echan “la bolita” para comprar un transformador. Al respecto, Guadalupe Tinoco Molina, madre de una alumna del CAM 54, señaló que presentaron oficios ante la SEV y la CFE pero manifestó que ninguna dependencia se responsabiliza de cambiar el transformador que requiere el plantel.

Tinoco Molina consideró que resulta imposible que los alumnos realicen sus actividades diarias en condiciones insoportables, por ejemplo, para quienes se encuentran en repostería, ya que el calor se encierra en los salones.

“Hace cuatro meses que no tenemos luz y yo también vengo aquí a pelear porque también tengo a mi hija ahí aprendiendo un oficio y no se puede trabajar así, los padres de familia no sabemos qué hacer, ya hemos ido a varios lugares y no nos dan solución; la Secretaría de Educación le echa la bolita a la Comisión (Federal de Electricidad), ahí dicen que no, que es la SEV”, puntualizó.

La entrevistada refirió que el transformador cuesta más de 80 mil pesos, los cuales carecen el CAM y los padres de familia como para comprarlo con sus recursos propios.

La madre de familia estimó que una cincuentena de menores asiste a cursar estudios de primaria y los talleres de cocina, panadería y repostería que se ofrecen en el CAM 54.

“Nadie nos quiere dar respuesta ni apoyar, venimos al palacio municipal pero no nos dieron ninguna solución; ya tiene cuatro meses”, insistió. Cabe mencionar que una madre de familia manifestó que elementos de la Policía Naval amenazaron con retirarlos, incluso a los menores con discapacidad, con el uso de la fuerza si no finalizaban por su propia voluntad el bloqueo que realizaron en la avenida Independencia y Zamora.