Escenifica compañía Literateatro Ópera para gato y tenor

Redacción AZ / Xalapa

La compañía Literateatro invita al público en general a la presentación de la obra Ópera para gato y tenor en 7 vidas, adaptación de un original de la dramaturga Maribel Carrasco. La dirección y adaptación es de Mercedes Huerta, y con Javelín Martínez García en la coordinación y asistencia de dirección.

Cada año la compañía Literateatro estrena dos montajes, y en esta ocasión toca turno a una puesta en escena que plantea a los personajes protagónicos como amantes de la ópera, viaje musical que abre la imaginación y la posibilidad del gran espectáculo, llevando también una reflexión sobre la amistad y la traición.

Sobre la obra, la producción de la misma señala: «Perder el rumbo es algo que sucede con mucha frecuencia. Cuando uno menos se lo espera, se da cuenta que el camino que debería conducirnos a nuestro destino ha cambiado de manera inesperada. Y no es que lo hayamos torcido o nos hayamos equivocado (cosa que puede suceder pero no en todos los casos), sino que en el trayecto ocurren incidentes y accidentes que determinan el nuevo rumbo a seguir.

»Y lo más lógico es que en ese intervalo se pasen por alto o incluso se llegue a olvidar por un momento a seres que han sido muy importantes en la vida. O al menos eso es lo que piensa Boris, un gato que pertenece a un vagabundo llamado Fetuchini, su mejor amigo, quien abandona el barrio para seguir su carrera como el más importante cantante de ópera de las últimas décadas. Y es a partir de entonces que Boris pierde a su dueño y amigo.

»Desafortunadamente lo que el gato Boris no sabe es que el glamour, la codicia, el dinero, la vida de divo, la admiración, el acoso de la prensa, los clubes de fans y demás aspectos del vodevil, han ocupado la mente de Fetuchini, quien sin más ni más, aparte de desconocer al buen Boris a su llegada a su antigua ciudad natal, piensa en eliminarlo al ser el único que sabe el secreto de su magnífica voz. Después de todo, el miedo o la traición no serían posibles si no existieran la lealtad o la valentía».

Los actores que conforman el elenco de está puesta en escena son Arturo Alafita Polo, José Antonio Gallegos Sifuentes, Andrea Rosales Rodríguez, Leonardo Uresti Cruz, Valentina Chena Rivera, Natalia Parra Hernández, Ayari Ximena Tapia Moctezuma y Regina Domínguez Hernández. Los creativos que están a cargo del entrenamiento de los actores son René Hernández Grijalva, entrenamiento vocal y musical; Enrique Vásquez Burgos, entrenamiento corporal; David Landa, entrenamiento actoral y Espartaco Nonalaya en el trazo coreográfico.

Las funciones son este sábado 26, a las 18:00 horas, y domingo 27, a las 12 del día, en Foro Estudio de Literateatro, ubicado en privada de Simón Bolívar 5, Col. José Cardel (por el Mercado de La Rotonda); el cupo es limitado. Para mayores informes, consultar las redes sociales: Facebook Literateatro.