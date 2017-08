Historias de Reportero – Lozoya, en la mira de la PGR

Carlos Loret de Mola

Marcelo Odebrecht, dueño del consorcio corruptor, ratificó a la PGR que Lozoya habría recibido millones de dólares, entre otras cosas porque fungía como su consultor o gestor en México, antes de dirigir a Pemex.

En los próximos días, quizá horas, llegarán finalmente a la Procuraduría General de la República los expedientes procedentes de Brasil con todo lo que salpica a México en el caso Odebrecht.

Según fuentes bien informadas, ya hubo diálogo de alto nivel entre la PGR y la fiscalía brasileña, en el que les anunciaron el envío y les adelantaron el contenido: la investigación es contundente contra Emilio Lozoya Austin, ex director general de Pemex. Es esperable, por tanto, una orden de aprehensión en su contra. Quizá en cosa de semanas.

De acuerdo con la información a la que he tenido acceso, en distintas visitas a Brasil, los enviados de la Procuraduría mexicana entrevistaron a Marcelo Odebrecht, el dueño del consorcio corruptor, quien les ratificó que Lozoya habría recibido millones de dólares, entre otras cosas, porque fungía como su consultor o gestor en México, desde antes de que fuera nombrado al frente de Petróleos Mexicanos.

Marcelo Odebrecht pidió a la PGR que para conocer los detalles de estas transacciones hablara con tres de sus funcionarios, los tres cuyas declaraciones fueron dadas a conocer hace unos días por Quinto Elemento Lab y O Globo: Luis Alberto de Meneses, Luiz Mameri e Hilberto da Silva.

Los tres hablaron de pagos, de cuentas, ratificaron los dichos de Marcelo Odebrecht y aportaron muchos más detalles. Según fuentes cercanas a la investigación, los ejecutivos explicaron que los primeros 4.1 millones de dólares que habrían sido depositados a cuentas de Lozoya en paraísos fiscales en 2012 no fueron para la campaña del entonces candidato priísta Enrique Peña Nieto, sino como una especie de liquidación por los servicios presuntamente prestados por Lozoya a favor de esa compañía, antes de que él fuera director de Pemex.

Pregunté a mis fuentes si era creíble que ese dinero no hubiera terminado en la campaña del hoy primer mandatario, cuando tanto dinero de Odebrecht salpicó tantas campañas en América Latina. Me contestaron que le creen a Odebrecht porque no tendría ningún incentivo para “empinar” a tantos presidentes en funciones en el continente y no contar toda la verdad sobre el mexicano.

No hay que olvidar que este expediente lo tiene también Estados Unidos. Completito. Y lo puede usar contra México y contra Pemex. Tiene leyes que lo animan, como la de Actos de Corrupción en el Extranjero, con la que puede vetar empresas. El efecto de que Pemex aparezca en una de esas listas sería aniquilador para México. Vaya carta que tiene Trump en medio de la renegociación del TLC.

SACIAMORBOS. ¿Cómo iban a encarcelar a Duarte, con todo lo que le metió a la campaña, con todo lo que sabe? ¿Cómo iban a detener a Borge, con todo lo que le metió a la campaña, con todo lo que sabe? ¿Cómo van a irse contra Lozoya…?

Por los mensajes que se andan intercambiando, no parece que vayan a meter las manos por él.