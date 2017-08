Juanes va por la cumbia mexicana

LOS ÁNGELES

Juanes es amante de México y una persona que recuerda con gratitud a Juan Gabriel. A un año del aniversario luctuoso del cantautor juarense, el cantante expresó recordarlo con mucho cariño.

El colombiano fue invitado por “El Divo de Juárez” para interpretar juntos el tema “Querida”.

“Para mí fue un honor haber trabajado con el maestro Juan Gabriel”, indicó Juanes.

“Conmigo se portó muy bien, fue una gran experiencia que siempre recordaré. Es una lástima que haya muerto, ya que aún tenía mucho que ofrecer al público pero lo recordamos con mucho amor y respeto”.

El cantante colombiano también se declara fan del país, ya que reconoce que, desde los inicios de su carrera, sus seguidores mexicanos no han dejado de apoyarlo.

“Siempre estaré agradecido con México”, indicó Juanes.

“Es un país al que quiero mucho, que me ha dado mucho cariño y siempre agradezco la oportunidad de poder ir a tocar”, abundó.

– ¿De qué manera defines a tus fans mexicanos?

– Bueno, ellos son muy apasionados, muy queridos, muy constantes siempre.

Juanes regresa ahora a la República mexicana en septiembre con nueva gira.

“Tenemos varias fechas en México, Mexicali, Zacatecas, Veracruz, Monterrey, Ciudad de México y bueno la gira se llama Mis planes son amarte —expresó—, es un recorrido por todos mis álbumes obviamente hago énfasis en mi nuevo disco y los invito a todos para que estén súper pendientes. Después de México estaremos por Centroamérica, Latinoamérica, vamos el año entrante a Europa y Estados Unidos”.

El cantante sudamericano estuvo hace unos días en esta ciudad grabando varios temas.

No se trata de que esté preparando nuevo disco sino que así es la forma trabajar del cantautor colombiano.

“Me gusta meterme al estudio y grabar temas sin disco de por medio” —expresó—, así he sido en mi carrera, por eso tengo mucho material ya grabado para cuando se ofrezca”.

Algo que te gustaría hacer, grabar, que no hayas hecho.

A mí me gustaría hacer cumbia, me gusta mucho y creo que buscaría una oportunidad de pronto de hacer algo con este género; vamos a ver qué sale por ahí.

– ¿Con algún artista de México?

– No sé todavía concretamente con quién pero sí sé que la cumbia mexicana con la colombiana tiene mucha conexión y me parece chévere hacer un experimento.