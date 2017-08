Regresa la OSX al pueblo mágico de Xico

Connect on Linked in

Redacción AZ /Xalapa

La Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX) se presentará hoy viernes 25 de agosto en la Iglesia María Magdalena de Xico, como parte de las actividades del 5° Festival de la OSX, interpretando las más emblemáticas obras de W. A. Mozart, Georges Bizet, Piotr I. Chaikovski, Gioachino Rossini, Anton Dvorák y Dámaso Pérez Prado, programa dirigido por el director titular del organismo sinfónico, Lanfranco Marcelletti.

Creada en 1787, Pequeña serenata nocturna de W.A. Mozart es una de las obras más reconocibles y joviales del repertorio clasicista, y aunque pensada originalmente para un conjunto de cuerdas pequeño, se ha popularizado como pieza orquestal.

Wilhelm Tell, obra teatral de Friedrich Schiller sobre el legendario héroe suizo Guillermo Tell, fue adaptada en 1829 como ópera por el compositor italiano Gioachino Rossini, conocida como Obertura de Guillermo Tell; en la misma línea, en 1875 el compositor francés George Bizet, realizó la adaptación operística de Carmen, novela de Prosper Mérimée, que relata el feminicidio de una gitana a manos de un exmilitar, componiendo para la misma su célebre Suite de Carmen No. 1.

La sublime elegancia del Tema de los cisnes del Lago del Cisne, del compositor ruso Piotr Chaikovski, cautiva en medio de la melancólica historia del ballet que lleva su nombre, donde la princesa Odette es transformada en cisne a manos del maléfico brujo Rothbart. Anton Dvorák compuso en 1893 su Sinfonía no. 9, o “del Nuevo Mundo” donde, como romántico, idealiza la cultura negra y nativa americana.

Situado en las faldas del Cofre de Perote en la zona centro del estado y reconocido por su gran riqueza cultural, gastronómica y artística, Xico es uno de los pueblos mágicos más representativos de Veracruz, que en esta ocasión es una de las sedes del 5° Festival de la OSX, invitando al público en general a asistir a tan virtuoso concierto.

La cita es hoy viernes 25 a las 18:00 horas en la Iglesia María Magdalena en Xico, con entrada libre. Para más información, consultar las redes sociales o visitar la página web de la agrupación sinfónica.