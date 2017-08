Operan mafias pese a cambio de gobierno: Solalinde

Connect on Linked in

VERACRUZ

El actual Gobierno de Veracruz no ha tenido ningún cambio con respecto al anterior debido a que las mafias siguen operando, aseguró el sacerdote y activista Alejandro Solalinde.

Dijo que los diversos problemas que hubo con las anteriores administraciones como secuestros, desapariciones y ataques a migrantes, continúan aun con la actual.

“Ustedes creen que lo que se hizo durante Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa va a parar porque venga alguien de otro color segunda, la mafia se está recomponiendo”, aseguró.

“Sigue secuestrando migrantes en Coatzacoalcos, los secuestradores está mandando los dedos de los migrantes; la familia siguen viendo desaparecer a sus hijos”, aseveró.

El activista dijo que buscarán denunciar a los ex gobernadores de Veracruz Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa debido a los secuestros de migrantes ya que cuentan con las evidencias necesarias para demostrar que ellos eran los jefes de ese tipo de mafias.

Sin embargo comentó que será una acción que se tomará cuándo cambie el Gobierno Federal ya que no confían en el actual.

Dijo que tienen múltiples videos de los migrantes donde se demuestra la complicidad de los ex gobernantes los cuales están protegidos.

Solalinde señaló que es necesario que las estancias sean compuestas también por los familiares de las víctimas quiénes son los principales interesados en mejorar la situación que se vive.

Aunque no es lo óptimo ni lo que todos los mexicanos quisieran, es “controvertible” pero aún así, el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador es la mejor opción para acabar con “este gobierno ojete” del PRI y para México en la elección presidencial de 2018, aseguró el padre Alejandro Solalinde en conferencia de prensa en este puerto.

AMLO conoce las necesidades de los mexicanos

Tras manifestar las estadísticas y diversas irregularidades que en materia migratoria se siguen cometiendo en contra de las los ilegales a su paso por Veracruz, Alejandro Solalinde expuso que López Obrador es quien mejor conoce las necesidades de los mexicanos y lo que prioriza al país.

Explicó que los “candidateables” de otros partidos políticos difícilmente lograrán conocer y convencer al electorado en la campaña presidencial.

“Andrés Manuel es una persona muy discutible, muy controvertible, creo que es una persona honesta, pero es quien conoce mejor los problemas de México, es quien ha vivido abajo, los conoce como a nadie, conoce a México”, apuntó.