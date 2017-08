Asuntos Públicos – Ministro sin cartera

Ministro sin cartera

¿Quién maneja las finanzas públicas del gobierno de Miguel Ángel Yunes?

Muchos considerarían obvia la respuesta y nombrarían al titular formal del cargo, el secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Guillermo Moreno Chazarini, o incluso mencionarían al mismo gobernador, en una analogía de aquella frase de Luis Echeverría de que la economía se maneja desde Los Pinos.

Pero al interior de la Sefiplan la percepción es otra. Lo que se dice adentro es que el verdadero mandamás de las finanzas del estado responde al nombre de Jesús Villalobos López, un personaje turbio vinculado a Miguel Ángel Yunes Linares en dependencias federales durante los gobiernos del PAN.

La dupla de negocios desde el sector público entre ellos se documenta a partir del gobierno Fox, entonces Yunes incorpora a Villalobos como Director de Administración al Sistema Nacional de Seguridad Pública, Pero su época dorada juntos es en el ISSSTE, cuando Yunes es director general en el gobierno de Felipe Calderón; en este periodo Villalobos no sólo fue el subdirector de Finanzas, eje de las multimillonarias irregularidades por las que fueron denunciados, sino su sucesor designado; a la renuncia de Yunes para competir como candidato a gobernador de Veracruz en 2010, le heredó el cargo a Villalobos para cuidarse las espaldas.

Pese a la protección grupal, Villalobos ha salido manchado. En 2012 la Secretaría de la Función Pública lo inhabilitó por 10 años por fraude y quebranto patrimonial al ISSSTE por 300 millones de pesos; por el caso de un contrato de inventarios que se pagó sin que se realizara; además en su siguiente cargo como director de Pronósticos Deportivos Villalobos tuvo observaciones de abuso, y debió reintegrar dinero por haberse ido a pasear a USA al Supebowl con pases VIP con cargo a la institución.

Apenas una pequeña parte de los negocios que se les atribuyen a ambos en la gestión del periodo 2006-2010, entre otros, los festejos del Bicentenario (incluido el Turissste), el contrato de voz y datos a una filial de televisa por más de 2 mil millones de pesos y remodelaciones de hospitales y contratos de suministro de medicamentos (el esquema que aquí aplicaron hace poco).

Del parque al Audi, a la Tesorería

La presencia permanente de Villalobos en Veracruz, aunque se ha querido discreta, no ha pasado desapercibida. Mostrado abiertamente en diciembre pasado, Yunes lo recibió en Palacio de Gobierno y pasearon por el parque a la vista de todos, aparentaron era una esporádica visita de cortesía; todos sabían que Villalobos está inhabilitado –para ocupar un cargo en el servicio público, mas no para hacer negocios paralelos.

No quedó ahí, el contacto con los funcionarios de la Sefiplan es estrecho, les da instrucciones. Ocasionalmente les presta sus vehículos de lujo.

Dio una pista indirecta Clementina Guerrero. En diciembre pasado, la entonces secretaria de Finanzas acudió a una sesión al Congreso del Estado en un Audi modelo A5 valuado en 800 mil pesos, lujo vehicular que fue comidilla. Tula negó que fuera de su propiedad: “un amigo (que no es del gabinete) me dio un aventón”. Con las placas posteriormente se ubicó al propietario, Jesús Villalobos, claro.

En otro momento, en el contexto de solicitud al Congreso, Yunes negó que Villalobos se encargaría de la reestructura de la deuda, la aprobación que le dio el Congreso lleva una apetitosa comisión monetaria por servicios financieros que ahora se sospecha son parte del botín con Villalobos.

No se ve ajeno, tras conocerse su enorme injerencia en las decisiones financieras del estado.

Hoy en la Tesorería de la Sefiplan (y en la oficina del secretario) lo reciben al menos de dos a tres veces por semana, vine a indicarles como mover el abanico y el traspaso de las cuentas. Es el ministro sin cartera (¡cuídense la suya!).

Con el estilo opaco del gobierno de Yunes, no se espera transparente la participación de Villalobos. Será la historia la que lo cuente.

Criminaliza a las víctimas del delito

No hay para cuando el gobierno de Miguel Ángel Yunes pueda contener la desbordada violencia criminal en el estado.

Con todo y los refuerzos federales que ha recibido en estos meses, los índices delictivos, ejecuciones, secuestros, extorsión, y robos, entre otros, siguen incrementándose.

Los levantones y ejecutados en todo el estado, a cualquier hora y lugar son noticias cotidianas. Ni los menores de edad se salvan de las ejecuciones.

Tampoco tranquiliza que el gobernador Yunes, en vez de eficacia y garantías de protección, se la pase buscando excusas y no pocas veces recurra a criminalizar a las víctimas, los asesinados, para él, siempre son personas ligadas a la delincuencia, como si la muerte violenta fuese confesión de culpa… ¡de la víctima! No anda lejos de aprobar esos homicidios: si lo asesinan es que quizá se lo merecía. Son partes de guerra.