Dale Dale – Sólo se matan entre malos en Veracruz: Yunes

Sólo se matan entre malos en Veracruz: Yunes

El gobernador panista sigue utilizando los mismos pretextos que antes habían usado los dos gobernadores priistas, las excusas que tanto criticaba Yunes Linares en su momento, ahora las intenta usar para justificar su fracaso en seguridad pública, dice que no puede controlar la situación, se refiere a la ola de asesinatos que ahoga en sangre varias regiones del estado y que desde que llegó hace 9 meses de gobernador han aumentado los crímenes como nunca en Veracruz.

Según el gobernador se están matando entre los malos, entre los delincuentes, que a la gente de bien no le hacen nada. Nos preguntamos, ¿por qué si sabían que los asesinados eran delincuentes y los tenían identificados no habían sido detenidos? Pero también da a entender que si son delincuentes, se pueden matar libremente entre ellos por todos lados, sin que haya repercusión alguna.

La gente de bien no tiene que preocuparse

Para Yunes Linares, “la gente de bien” no tiene que preocuparse, ya que las ejecuciones, así le llama a los asesinatos sólo le quitan la vida a los malos.

Entonces según él, los niños que han matado en estos atentados criminales eran malos. Por eso los ejecutaron. Aún tratándose de niños de tres a diez años de edad, como han sido varías de las víctimas recientes. Seguramente ha de creer el gobernador panista que esos niños llevaban genes de maldad en su ADN, por eso les tocó morir.

Qué descarada y ofensiva declaración, en su incapacidad de dar seguridad, criminaliza a todos los que matan sin aportar pruebas. Es la manera de evadir su responsabilidad y de tratar de justificar la ineptitud de su gobierno.

Como todas las víctimas eran crimínales, no merecen justicia

Ya los comentarios negativos hacia el gobierno de cambio son cada día mayores, y de casos como la dentista que fue secuestrada, Jazmín Esmeralda Martínez, quien fuera interceptada el 23 de agosto cuando llegaba a trabajar a su clínica dental, ella está embarazada de 5 meses, lo que pone más en riesgo su salud. Ya no han hecho mayor comentario al respecto, se trata de una profesionista y mamá que trabajaba, así es que no pueden decir que sólo es una lucha entre delincuentes, ya que no sólo las ejecuciones y los secuestros han sido los únicos delitos que van a la alza, también los robos, asaltos, extorsiones, entre varios más han ido repuntando, lo cierto es que tienen una estrategia de seguridad fallida y fue el eje de su campaña, se promovían como los que tenían la solución.

Se hizo extraño que Yunes Linares no se pronunciará respecto al último homicidio Veracruz de un periodista, Cándido Ríos, ya que no fue al sepelio, ni siquiera dio el pésame de manera personal a la familia, sólo dejó que el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa, disculpara al gobierno por su asesinato, ya que aunque estaba en el sistema de protección de gobernación a periodistas, lo mataron fácilmente a plena luz del día en céntrico lugar.

Ahora andan filtraciones de funcionarios de su gobierno señalando que en el vehículo que era propiedad del periodista asesinado se encontró una bolsa con mariguana.

Así que al parecer, según la tesis del gobernador, a Cándido Ríos lo mataron por andar delinquiendo contrabandeado mota.

¡Qué vergüenza de gobierno!