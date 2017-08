En Veracruz, el Estado ahorca a medios al no otorgar publicidad: Ricardo Ravelo

Connect on Linked in

CÓRDOBA

La falta de publicidad puede entenderse como una forma de lacerar a los medios de comunicación en Veracruz, porque el gobierno está obligado a dar publicidad, hay un presupuesto destinado para ello que debe gastar.

Ricardo Ravelo Galó, periodista y escritor, dijo que “no gastar en publicidad puede despertar la sospecha que haya una intención de otro tipo, quizá de ahorcar económicamente a medios con otros fines, pero la publicidad es un derecho, y todos los medios tienen derecho a tenerla”.

Esto último, se tiene que seleccionar en todos los medios, a partir de su tiraje, nivel de penetración, importancia.

Desde su opinión, la relación del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares con medios de comunicación en Veracruz, “ha sido cerrado, de poca comunicación, como si no importara, como si fueran suficiente las redes, para dar a conocer sus mensajes, no necesita, por lo menos en los hecho así lo demuestra, tener convenios con medios de comunicación, tener comunicación y apertura con los periodistas”.

Añadió que parece estar faltando un hilo de comunicación importante entre lo que es prensa y poder.

“No sé si sea un tema de él, en lo personal, o es que no dispone de un interlocutor amplio, en su bagaje de comunicación, como para poder entablar un diálogo con medios”, y añadió que en una democracia como la que él dice encabezar en Veracruz, no se puede dar ni crecer si no hay una comunicación clara y transparente con los medios.