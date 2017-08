Escalada de violencia no se detiene: Obispo

Córdoba

El Obispo Eduardo Patiño Leal advirtió que ante la ola de muertes, violencia y crueldad, se corre el riesgo de que sean parte de nuestra cotidianidad en la ciudad.

Criticó que no se ha visto ningún resultado positivo en cuanto al resguardo y seguridad de los ciudadanos.

“Amanecemos con la noticia de que en la emboscada registrada en conocido centro comercial, murieron dos personas, entre ellos una niña inocente; es evidente que hoy en día, ya no hay respeto a la gente, principalmente a niños inocentes”, expresó.

Patiño Leal, dijo que la violencia se ha visto con gran preocupación, pues está en vez de disminuir, crece cada vez más, al grado de que no se pueda concluir con ella, ni dar certeza a que esta termine en la ciudad.

“Esta situación, se ve con gran preocupación ya que es una escalada de crimen, que avanza, no para, es creciente desgraciadamente y no pasa un día o semana en la que no nos sorprendamos por estas situaciones de violencia”, subrayó.

Señaló que estos sucesos afligen a la ciudadanía, pues hoy en día, mientras la población se encuentran en lugares públicos ya corre el riesgo de morir.

“El hecho de que ya en plena vista de todos, se realicen estas acciones de muerte a través de armas de fuego, que alguien arrebate las vidas de las personas que sin deberla ni temerla se encuentren ahí, en lugares equivocados y situaciones de riesgo, es muy lamentable y preocupante”, externó.

Patiño Leal aseveró que esto es algo que preocupa en demasía, pues desde la época de Javier Duarte, las situaciones de violencia se veían mucho más intensas y que ésta en los últimos meses, en los que se encuentra siendo Gobernador Miguel Ángel Yunez Linares, no ha cesado, sino todo lo contrario, se encuentra en crecimiento constante.

Agregó, que Veracruz se encuentra en una situación más que difícil, pues el estado ha sido flanco de acusaciones y señalamientos, en los que la inseguridad se encuentra a la orden del día y más desbordada de lo normal.