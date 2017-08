Exhibirán piezas del MAX en museos Getty y Metropolitan of Art

Redacción AZ /Xalapa

El Museo de Antropología de Xalapa (MAX) de la Universidad Veracruzana (UV) participará con nueve piezas en la exposición Golden Kingdoms: Luxury and legacy in the Ancient Americas, que se exhibirá en el «J. Paul Getty» Museum, ubicado en Los Ángeles, California, y el Metropolitan Museum of Art, New York, a partir de septiembre del presente año y febrero del siguiente, respectivamente.

Cabe destacar que es la primera ocasión que acervo de esta institución se presentará en sendos recintos culturales de Estados Unidos (EEUU).

De acuerdo con archivos del MAX, de 1995 a la fecha la entidad universitaria ha participado en decenas de exhibiciones internacionales, que han tenido como sedes: Washington, California, Dallas, New York, Chicago y Charlotte, en EEUU; Tokio y Nagoya, en Japón; Tampere, Finlandia; Bruselas, Bélgica; Barcelona y Girona, España; París, Francia; Macao, China; Ámsterdam, Holanda; Santiago de Chile; Buenos Aires, Argentina; Quebec, Canadá; Zürich, Suiza; Berlín, Alemania; Roma, Italia; Sao Pablo, Brasil; Austria y Londres, entre otras.

La directora del MAX, Maura Ordóñez Valenzuela, detalló que en esta ocasión la participación es con cinco piezas de la cultura Huasteca y cuatro de la Olmeca. De ésta una máscara (jadeíta), dos hachas (jadeíta) y la escultura El Príncipe (piedra). En tanto, Huastecas son: un pectoral esgrafiado (concha), un cascabel con rostro (cobre), un sartal de cascabeles (cobre), una escultura de El Señor de Ozuluama (piedra) y otra de Tlazoltéotl (piedra).

Asimismo, subrayó que esta exhibición, cuyo título en español se ha manejado como Artes suntuarias en las américas antiguas, estará integrada por 357 objetos de 65 museos de 14 países, y la curaduría inició hace cinco años. Además, se trata de una coproducción de «J. Paul Getty» Museum, the Getty Research Institute y el Metropolitan Museum of Art.

La exhibición, cita el propio Museo Getty en su página oficial, estará conformada por piezas de las culturas de las antiguas américas de alrededor de mil años antes de Cristo hasta la llegada de los europeos, en el siglo XVI.

El Museo Getty es un museo de arte de origen privado, ubicado en Los Ángeles, California. Exhibe obras antiguas y del pasado inmediato (hasta el siglo XX). Dada la importancia del acervo que conserva, es de los más visitados en el país vecino. Mientras que el Metropolitan Museum of Art destaca a nivel mundial y su colección asciende a dos millones de obras de arte egipcio, africano, asiático, de Oceanía, Oriente Medio, bizantino e islámico.

La exposición en la que participará el recinto universitario será inaugurada el 16 de septiembre en Los Ángeles, California, y permanecerá hasta el 28 de enero. Mientras que del 26 febrero al 28 de mayo estará disponible en New York.

«Es una exhibición única porque no se enfoca a una sola cultura, sino a las más importantes de Sudamérica, Centroamérica y Mesoamérica», enfatizó Maura Ordóñez. También compartió que una de las líneas que se busca destacar es cómo trabajaban la metalurgia en las américas antiguas –sobre todo en Los Andes–, por ello entre las piezas del MAX que participan hay cascabeles huastecos de cobre.

La funcionaria destacó: «Para nosotros también es muy importante, porque es la primera vez que piezas del MAX van a museos tan prestigiados en el mundo. Sí han ido a Estados Unidos, pero en éstos debutaremos. Lo vemos como un medio de difusión para que vengan a nuestro museo».

Aclaró que este tipo de préstamos requieren una serie de trámites al interior de la institución y ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia –que también aportó piezas a esta magna exposición, del acervo de varios de los museos que tiene en el país–, mismos que se cumplieron en tiempo y forma.

El MAX es considerado el segundo museo de arqueología más importante de México, pues ahí se resguardan, conservan, investigan y difunden los vestigios arqueológicos de las culturas prehispánicas que se desarrollaron a lo largo y ancho de la entidad.

Los horarios del MAX son: de martes a domingo de 9:00 a 17:00 horas. Los costos de entrada son: 50 pesos para público en general; 25 pesos a estudiantes, profesores y adultos mayores mostrando credencial; niños menores de 12 años tienen entrada libre; por el uso de las audioguías hay una cuota de recuperación de 50 pesos y la visita guiada gratuita es a las 11:30 horas.