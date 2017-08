Hijo de Juanga impugna testamento

Connect on Linked in

CIUDAD DE MÉXICO

Luis Alberto Aguilera piensa todos los días en Juan Gabriel, su padre, quien falleció hace un año. Para millones de personas era El Divo de Juárez, el cantante que encendía los escenarios con su música; para Luis Alberto, era el hombre que lo aconsejaba y al que le agradece.

“Pienso en él todo el tiempo, todos los días. Ha pasado un año y lo siento como si hubiera pasado una semana, un mes, un día, es difícil de explicar. Es algo a lo que todavía me estoy acostumbrando, el no tenerlo a él cerca de mí es algo que estoy procesando”, comenta en entrevista telefónica.

Luis Alberto está iniciando una carrera en la música. Su sencillo “Incertidumbre” registra más de dos millones de vistas en YouTube. Espera publicar su primer disco en los próximos meses y presentarlo en México.

Su existencia se reveló apenas un mes después de la muerte del Divo. Se supo entonces que el cantante había tenido más hijos de los cuatro oficialmente reconocidos. Aguilera no cuestiona las decisiones de su padre. “Yo no soy quién para juzgar o sorprenderme. Es su vida. Estoy agradecido con mi papá y mi mamá por haber contribuido a traerme a este mundo”.

La muerte de su padre cambió por completo a Luis Alberto. “Fue algo interno y externo a la vez, fue un cambio extremo”. A un año de distancia del deceso, le gustaría agradecerle a El Divo de Juárez por las decisiones que tomó, por ejemplo, llevarlo a Estados Unidos a los 10 años para que aprendiera inglés.

“Me trató de resguardar para que yo pudiera crecer de la manera en que crecí, normal, libre y tener una percepción de la vida, de lo que es la realidad. En mi opinión, fueron sabias decisiones. Le diría eso pero me gustaría más saber qué me diría él, qué consejos tendría para mí”.