A un año de su muerte

CIUDAD DE MÉXICO

A un año de la muerte de Juan Gabriel, “El Divo de Juárez”, lanzan este lunes el trailer del documental “MéXXIco es Todo” que relatará su vida y obra durante sus años de carrera.

A través de la página oficial de Facebook, que continúa activa luego de su muerte el 28 de agosto de 2016, se presentó un adelanto de lo que se podrá ver en “MéXXico es Todo”.

El video de más de dos minutos y medio muestra a amigos, productores, corista, productores y personas cercanas al cantante, como su ama de casa y su mayordomo, que cuentan cómo era “El Divo de Juárez” dentro y fuera del escenario.

“MeXXIco es Todo, el documental, que presenta al Divo de Juárez en una faceta como nunca antes visto”, dice la descripción del corto.

Agrega que el filme abordará su retorno luego de ser hospitalizado en 2014 en Las Vegas hasta “llegar a su gira más ambiciosa de su carrera”.

“Escenas nunca antes vista de su último concierto y videos personales. #JuanGabriel #SiempreEnMiMenteJuanGabriel”, dice la descripción.

Juan Gabriel, nombre artístico de Alberto Aguilera Valadez, nació el 7 de enero de 1950 en el suroccidental estado de Michoacán, y falleció el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California (Estados Unidos).

Para conmemorar el primer aniversario de su muerte, sus seguidores llegaron por docenas ante su estatua en Garibaldi, situada a un lado de la de Pedro Infante, uno de los máximos ídolos de la música mexicana (1917-1957).

A la conmemoración en la legendaria plaza del mariachi de Ciudad de México se sumaron de manera espontánea media docena de imitadores del divo, que hicieron de la estatua un testigo de su actuación.

Fans homenajean a Juan Gabriel en Garibaldi

No hay mejor homenaje para un cantautor que el público interprete sus canciones, y esto fue lo que sucedió en la ciudad de México, en la famosa Plaza Garibaldi, donde las personas homenajearon a Alberto Aguilera a través de su música.

“Amor eterno”, “Hasta que te conocí” y “Por qué me haces llorar”, donde a todo pulmón se escuchaba el canto a capela de esta melodía: “Yo me voy a emborrachar/ Al no saber de mi/ Que sepan que hoy tome/ Y que hoy me emborrache, por ti”.

Veladoras y algunas coronas de flores (uno de ellos del supuesto hijo secreto de Juan Gabriel) adornaron la estatua que se encuentra en la plaza. A un año de la partida del compositor, ya no fueron los miles de personas que lamentaban su fallecimiento, apenas fueron más de dos centenares, pero que con profunda nostalgia y estima, recordaban a su ídolo, pues alguna de sus canciones marcaron una parte de su vida.

“Juan Gabriel no está muerto, él sigue vivo en el corazón de México”.