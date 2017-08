Asuntos Públicos – Humo blanco en la UV, mañana

Connect on Linked in

Eduardo Coronel Chiu

Humo blanco en la UV, mañana

Al final de cuentas la designación de rector(@) de la Universidad Veracruzana (UV) se reduce a lo que decidan mañana los 9 integrantes de la Junta de Gobierno.

En el modelo ideal los miembros de la Junta deberán colocarse por encima de los intereses de grupos (y de los suyos propios, que tienen su corazoncito), no dejarse influenciar ni recibir presiones y seleccionar a la persona idónea para el puesto, tomar la decisión colegiada que mejor corresponda al bien de la universidad. Cuasi ángeles deliberando en la torre de la Rectoría acerca de quién de los aspirantes cumple mejor con el juicio de idoneidad a que les obliga su norma.

Los 9 de la decisión –5 que tienen su origen en la UV y los 4 externos– tendrán que ponerse de acuerdo y ponderar de nuevo las evaluaciones selectivas de los tres finalistas: la rectora Sara Ladrón de Guevara, quien busca el segundo periodo de 4 años, Jorge Manzo y Rosío Córdova; tendrán que incorporar nuevos elementos a las evaluaciones que divulgaron para justificar la depuración de la lista de aspirantes, agregar alguna calificación a las exposiciones que los de la terna hicieron de sus respectivos planes de trabajo a un auditorio universitario el viernes; y además, el resultado de las entrevistas directas que ayer tuvieron con cada uno de ellos.

Vacuna contra lobos y lovillos

Hace 4 años la pretensión del rector saliente de dejar heredero desgastó el proceso de designación de rector, tanto puso en cuestionamiento la imparcialidad de la Junta de Gobierno que sus integrantes tuvieron que evitar un mayor descrédito votando en sentido opuesto a como quería el grupo en el poder universitario. El retorno de la conspiración de los Lovillos se ha especulado en estos días, a partir de la inflada que le dieron a la evaluación a Jorge Manzo y la identificación de pertenencia de grupo de Jaqueline Jonguitud, la presidenta de la Junta de Gobierno en este periodo de designación de rector.

Lo que decida la Junta

El tiempo se acabó. Mañana la Junta de Gobierno debe comunicar el nombre de su selección. Antes necesitan alinear su votación, requieren al menos 6 votos por el mismo aspirante para poder decidir; igual acuerdo necesitan para nombrar al secretario académico y al secretario de administración y finanzas, estos dos funcionarios, de una terna que propone el rector, seguro que ayer los de la Junta de Gobierno apostaron ya. Aunque no se crea, los ángeles de la decisión no reciben un peso de la UV (¡¡¡¡¡¡), eso dicen, por ley el cargo es honorífico. Se tienen que emparejar de otro modo.

Senadores PRI-PVEM con el Presidente

El encuentro de ayer en Los Pinos del presidente Peña y algunos de sus estrellas con los senadores del PRI y PVEM se ve con un marco doble, más en el corto plazo que de señales sucesorias o electorales.

La reunión se enmarca en la agenda legislativa en el Congreso de la Unión y en el V Informe de Gobierno de Peña.

Al presidente para el periodo de sesiones que inicia el próximo viernes le importa la legislación de seguridad y el mando único, así como los nombramientos del fiscal general, que quiere a su procurador Raúl Cervantes, pese al berrinche del presidente del PAN, Ricardo Anaya –declarado en estado de guerra desde que le exhibieron su riqueza familiar–, al que por cierto están dejando solo los senadores del PAN, que salga también el fiscal anticorrupción y que lo defiendan en la glosa de su Informe de Gobierno.

Acudieron los dos senadores de Veracruz, tanto Pepe Yunes Zorrilla como Héctor Yunes Landa, el pastoreo lo hicieron Emilio Gamboa y Clavillazo Ochoa.

Hoy es el turno de los diputados federales.

Otro mal ranking

La encuesta del INEGI sobre ingreso-gasto en Hogares 2016, preparada como preliminar a los datos de pobreza que en breve publicara Coneval, es sólo para corroborar las tendencias.

Por un lado, cuantifica la polarización y desigualdad social en el país, sus varios niveles, entre personas, regiones o entidades y sectores, urbano-rural. Por otra parte, en su primera presentación por entidades federativas coloca a Veracruz en los peores lugares. Por ingreso-gasto es el quinto de la tabla nacional, y a la inversa, de los precarios, el lugar 28; muy debajo de la media nacional, y sólo mejor rankeado que Hidalgo, Oaxaca, Guerrero y Chiapas.

En el informe de Coneval no se esperan mejorías.

Tampoco informan de polÍtica social

¿Por qué tanto misterio y reserva en la comparecencia de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno de Yunes, Indira Rosales, ante un mínimo grupo de diputados locales? Como hicieron la reunión muy privada –la pobreza y sus programas son cosa de mucha discreción– y ni siquiera informan qué se trató, no quedó claro cuánto y cómo gasta el gobierno de Yunes en la política social.

Hubo versiones de que hacen caravana con sombrero ajeno, y que su programa electorero Veracruz comienza contigo se paga con fondos federales, tampoco se precisó el subejercicio del presupuesto de desarrollo social, y por ahí algún diputado de los que estuvieron algo dijo de que esa dependencia gasta hasta 34 millones de pesos en rentas de vehículos.

La Secretaría de Desarrollo Social cumple bien el perfil del equipo de Yunes, en la secrecía y simulación. Para estar a tono con el estilo de no informar.