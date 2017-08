Canelo y Golovkin prometen box

Connect on Linked in

México, DF

Oscar de la Hoya no tuvo apetito para mirar la pelea que Floyd Mayweather Jr ganó el sábado a Conor McGregor. Tampoco Gennady Golovkin, monarca de los medianos, quien dijo que ver ese combate le habría quitado tiempo para estar con su familia.

“Simplemente pensé que iba a ser un fraude, y todavía lo pienso”, sentenció De la Hoya el lunes.

Ahora, han quedado atrás la pelea y la carrera de Mayweather, quien derrotó por nocaut al astro de las artes marciales. Ese triunfo le evitó al boxeo lo que hubiera sido una vergüenza mayúscula, y De la Hoya, lo mismo que su colega promotor Tom Loeffler, considera que con ello ha crecido el interés por el boxeo.

Eso es algo que De la Hoya y Loeffler podrían aprovechar para el próximo combate entre Golovkin y el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez. Los promotores hicieron una promesa a los espectadores: si les agradó el pleito entre Mayweather y McGregor, les encantará la pelea entre “Canelo” y “GGG”.

Golovkin enfrenta a Álvarez el 16 de septiembre, en la misma arena de Las Vegas donde Mayweather venció a McGregor en 10 asaltos. Ese resultado no sorprendió a De la Hoya, quien es promotor del “Canelo”, ni a Loeffler, quien guía la carrera del kazajo Golovkin.

Loeffler y De la Hoya están contentos por el hecho de que los seguidores ocasionales del boxeo hayan parecido disfrutar la victoria de “Money” Mayweather. La inusitada contienda lució competitiva y divirtió a los espectadores que no suelen dedicarle mucho tiempo al boxeo.

Si esos espectadores quieren ver ahora lo mejor que puede ofrecer este deporte, De la Hoya y Loeffler están listos para brindarles la confrontación entre el púgil más popular de México y un noqueador kazajo que marcha invicto, en pos de cuatro títulos de los medianos.

El excampeón De la Hoya envió un tuit malsonante a sus 1,8 millones de seguidores un día antes de la pelea. Afirmó que Mayweather y McGregor “le faltaban al respeto al deporte del boxeo”. De la Hoya no se retractó de esa opinión durante los entrenamientos públicos que Álvarez y Golovkin realizaron el lunes en el centro de Los Ángeles.

La práctica atrajo a un millar de fanáticos que soportaron durante cuatro horas un calor de 32 grados centígrados (90 Fahrenheit).

Golovkin dijo que podría mirar la repetición de la pelea entre Mayweather y el irlandés McGregor, esta semana. Pero no se mostró muy interesado.

Álvarez, cuya única derrota llegó ante Mayweather en 2013, dijo que contrató la transmisión por TV, pero sólo “para ver un show, no una pelea”.

“Yo sabía lo que vería”, dijo.