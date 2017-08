Rechazan a Migración en Tierra Blanca

TIERRA BLANCA

Las cañas dobladas y algunas que no lograron crecer es lo que queda de los operativos que realiza el Instituto Nacional de Migración (INM) ingresando a propiedad privada en un pueblo que ya está harto.

Las camionetas del INM que andan a toda velocidad, saliendo de los caminos y entrando a las parcelas sembradas atemorizan a ese pueblo entero: Las Pietras en Tierra Blanca.

Los agricultores solo pueden observar como aplasta la caña que con trabajo sembraron, desbaratan los caminos que ellos mismos compusieron, ingresan a propiedad privada sin ningún permiso y corretean a los migrantes aunque a veces los dejen de nuevo libres.

Los habitantes de allí escuchan historias de horror de los migrantes que son despojados de sus pertenencias después del operativo que pareciera una cacería, pero no se llevan las autoridades.

También escuchan los gritos de los migrantes cuando los golpean dentro de las camionetas y los disparos a lo lejos, entre sus propios terrenos, sin poder hacer nada.

“Se meten al norte a los predios de los solares para perseguirlos, no les importa si se quiebra la caña o se rompe (…) ese producto ya se atrasó ya no la cosechó el productos, son pérdidas financieras”, contó Alberto Rodríguez Hernández, Comisariado Ejidal.

El viernes pasado, el activista y sacerdote Alejandro Solalinde, lanzó una acusación similar de los operativos que realizan los agentes quienes según dijo portan armas y pistolas eléctricas para detener y torturar migrantes.

En una Asamblea Ejidal la principal exigencia al unísono era que los elementos del Instituto dejen de hacer los operativos en ese pueblo. No solo que cesen de ingresar a propiedad privada sino que las camionetas ya no circulen más por ahí.

Para los habitantes de Las Prietas no es cosa menor que perjudiquen su sembradío de caña, pues cada vez que ingresan pierden entre 5 o 10 mil pesos que significa la comida de varias semanas.

Alberto Rodríguez Hernández, Comisariado Ejidal, afirmó que recurrirán a Derechos Humanos y cuanta instancia sea necesaria para frenar la intromisión de los agentes.

Señaló que ellos no se oponen a que realicen su trabajo; sin embargo, deberán hacerlo en otro lugar ya que no quieren ver sus camionetas circulando por el pueblo y menos en la propiedad privada.