UV, de las mejores universidades del país: rectora

Carlos Alvarado

La rectora de la Universidad Veracruzana (UV), Sara Ladrón de Guevara González, reconoció que aún quedan pendientes, metas y mucho camino por recorrer para la institución, sin embargo la máxima casa de estudios del estado se encuentra por encima de la media nacional en diversos indicadores.

En entrevista a su llevada a las instalaciones de la Junta de Gobierno de la UV, Sara Ladrón recordó que el próximo jueves presentará su cuarto y último informe de actividades de su administración.

“Hay muchas cosas por hacerse pero no es que no me haga dado tiempo en 4 años, es que hemos tenido avances importantes pero para llevar a una meta hay que caminar paso a paso y estamos en caminos importantes”.

La rectora mencionó que la UV es una de las mejores Universidad de México y la más importante en la Región sur- sureste.

Asimismo, reconoció haber leído y escuchado en la prensa y medios de comunicación que existe una cargada hacía Jorge Manso, aunque señaló que la Junta de Gobierno está haciendo un gran trabajo y se dijo confiada de que tomarán una decisión acertada entre los 3 contendientes.

Por último, dijo que de no ser electa para un segundo periodo al frente del rectorado de la UV, continuará con sus actividades académicas, “ahí me verán en el Museo de Antropología junto a las caritas sonrientes”.

Será respetuosa de la decisión de la Junta de Gobierno

La rectora de la UV, Sara Ladrón de Guevara, aseguró que será respetuosa de la decisión de la Junta de Gobierno sobre quién ocupará el cargo de Rector durante los próximos cuatro años.

La rectora de la Universidad Veracruzana (UV), Sara Ladrón de Guevara, aseguró que será respetuosa de la decisión de la Junta de Gobierno sobre quién ocupará el cargo de Rector durante los próximos cuatro años.

Señaló que el proceso que se ha realizado para la renovación de la Rectoría de la UV está bien establecido, a pesar de que otros aspirantes se han quejado porque en la revisión y calificación de los currículums se da más peso a ciertos aspectos y no necesariamente a su calidad académica.”Si hay algo que recomendarles que se recomiende a la Junta de Gobierno, este proceso está totalmente en las manos de los integrantes de la Junta.

No solo confío, sino soy respetuosa, le corresponde a la Junta de Gobierno tomar la decisión entre los tres candidatos”.

Consideró que al término de su periodo de cuatro años al frente de la UV entregará una institución que es de las más importantes de México y que sin duda es la más importante de la región sur-sureste del país.

“Estamos dentro de las mejores de México y creo que debemos estar muy orgullosos de la Universidad, sí hubo avances (…) Quedan pendientes y metas por alcanzar, queda mucho trabajo por hacer, pero la Universidad Veracruzana se encuentra por arriba de la media nacional en muchos de los indicadores”. Recordó que este viernes presentará su último informe de labores, y que ahí está a conocer los logros de su administración, aunque reconoció que hay muchos pendientes que quedarán en la institución.