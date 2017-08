9 años… y llega medalla

Connect on Linked in

México, DF

El 15 de agosto de 2008, Damaris Aguirre levantó 245 kilos en total para amarrar el sexto puesto de los Juegos Olímpicos de Beijing.

La mexicana regresó orgullosa a Chihuahua por el resultado, pero con el sentimiento de que su rendimiento merecía más.

Nueve años después, la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas anunció que Aguirre es medallista olímpica, por la descalificación de tres atletas que dieron positivo por dopaje.

“Me siento muy feliz. Aparecer en el tercer lugar, oficialmente, es mucha alegría. Cualquier persona dedicada al deporte de alto rendimiento puede decirte que es un sueño”, comentó vía telefónica.

La china Cao Lei, ganadora de oro; la kazaja Alla Vazhenina, plata, y la rusa Nadezhda Yevstyukhina fueron descalificadas de la categoría de 75 kilos.

Aguirre recordó todo el esfuerzo y dedicación que realizó previo a los Juegos.

A los ganadores de medalla de bronce en Beijing 2008 se les prometieron 3 millones de pesos. Aguirre no ha recibido alguna notificación sobre el pago que otorga la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), pero señaló que debe recibir el mismo trato.

Damaris todavía no conoce la fecha del arribo de la presea a la puerta de su casa. El Comité Olímpico Mexicano (COM) comunicó que espera la notificación oficial del COI para entregar el metal y el certificado.

Carlos Padilla, presidente del COM, dijo que espera platicar el tema durante la próxima sesión del COI, a realizarse el 13 de septiembre.

La ex halterista comentó que ya está completamente separada de la disciplina. Vive plena en Chihuahua, con su esposo Arturo y su bebé de 10 meses. Además, está embarazada.