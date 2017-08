Darío T. Pie es un vividor: La Roña

Connect on Linked in

CIUDAD DE MÉXICO

Ella es altiva, elegante y muy franca. “La Roña” es una diva que desde hace 15 años habla con el público a través de la persona de Darío T. Pie. Por eso, siempre ha puesto límites entre ellos, para que no crea que puede sobrepasarse.

“Es un vividor, si tiene hambre que coma, es mi única relación con él —dijo La Roña haciendo un ademán de desprecio— porque una vez que aparezco, él desaparece ¡pobre!”.

Es más, ella asegura que no sabe lo que Darío T. Pie hace con su vida y su carrera, sólo se juntan antes de dar función y en cuanto se abre el telón no vuelve a saber de él, porque estar en el escenario es como estar en el cielo para “La Roña”, y eso que lleva 15 años muerta.

“Ahí hago una fiesta planeada pero espontánea, porque me gusta la improvisación; una pregunta y hace todo diferente”, comentó T. Pie.

Desde que apareció ha andado de escenario en escenario y ahora se ha instalado en el Teatro Royal Pedregal, con una puesta donde habla desde el punto científico, filosófico y físico sobre el amor.

“La Roña” explicó que para este espectáculo ella quería hablar sobre política, pero que otros seres, etéreos como ella, le dijeron: “Háblales sobre el amor, que es de lo que se está perdiendo la gente, creen que lo viven por su condición de estar en pareja o estar casado, pero no están entendiendo lo que es el amor”.

Fue así que nació “La Roña EnamorHada”, un espectáculo que le brinda al público un concepto elevado de lo que es el amor, según esta diva, quien dice que alcanzó un entendimiento más claro de las cosas al pasar a otro plano. “Tuve que morirme, la muerte es una gran liberación, nos la venden como terrible. Claro, la experiencia del cuerpo es importante porque da la oportunidad de arreglar nuestras cosas de otras vidas”.