Exige IP seguridad al gobernador

Carlos Alvarado

“La seguridad pública no tiene horario”, respondió el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Xalapa, Juan Manuel García González, a las declaraciones del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares en el sentido de que las tiendas de conveniencia deberán contratar seguridad privada para dar servicio después de las 10 de la noche.

Señaló que la seguridad es un derecho de los ciudadanos y que el mandatario no puede decidir de manera unilateral cómo se resolverá el tema de robo a comercios, que según el Secretariado Nacional de Seguridad Pública (SNSP) se ha incrementado en el estado.

“No creo que la seguridad pública tenga uno horario, es un derecho de calidad humana, inalienable y creo que se puede llegar a un arreglo con las tiendas de conveniencia”.

El empresario consideró que las declaraciones del mandatario estatal, que aseguró que no tienen por qué cuidar los OXXO, Fasti y demás tiendas de conveniencia después de las 10 de la noche porque “no venden leche a esa hora”, no reflexionan en torno a la crisis que viven los empresarios y que erogar para su seguridad representaría otro golpe a su economía.

“No puede ser unilateral porque al final del día la economía de Veracruz ha sido muy golpeada como para que además tengan que sacar recursos adicionales para pagar una seguridad que debe ser dada”.

El presidente del CCE de Veracruz, José Manuel Urreta Ortega, opinó que pareciera que la inseguridad se salió de control pero dijo que las corporaciones estatales y federales trabajan para resolver dicha problemática.

El entrevistado afirmó que la situación de inseguridad que enfrenta el gobierno estatal no se resuelve a la brevedad como quisieran los veracruzanos.