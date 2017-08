Reggaetón es de simios: Syntek

Connect on Linked in

Para Aleks Syntek el origen del reggaetón no se remonta a la década de los 70 en Panamá ni mucho menos proviene del reggae jamaiquino ni de las influencias hip-hop, sino su cuna es más primitiva casi darwiniana, pues para él este género musical en actual boga proviene de los simios.

En entrevista con Adela Micha para “Saga Live”, el músico mexicano manifestó su animadversión hacia el monótono y adictivo sonido, así como a su lascivo baile, que prevalece en la programación actual de la radio y en el gusto de los jóvenes, y hasta remató con estar “hasta la m… del reggaetón”.

El músico yucateco de 47 años de edad, cuyo nombre real es Raúl Alejandro Escajadillo Peña, en gira promocional de su actual disco “Trasatlántico”, aseguró que intentó fallidamente buscar la estética y el gusto en ese estilo musical, al que finalmente considera como una suerte de “droga”.

le responden en Twitter

El cantante Aleks Syntek recibió fuertes críticas en Twitter por su opinión acerca del reggaetón.

Hace un par de semanas, Syntek ofreció una entrevista a la conductora Adela Micha, en su plataforma Saga.

Al hablar de la música, el cantante dijo que no soporta el reggaetón. “¿Por qué el mismo ritmito todos? ¿por qué la misma letra? ¿Por qué las mismas misoginias y vulgaridades? Ya estoy hasta la m… de oír lo mismo, ¿que todos los días desayunan el mismo bolillo con nata? Hay que variarle. Lo más dramático es que empiezo a ver a muchos artistas que no se dedican a la música urbana, grabando reggaetón”.

Syntek indicó que el género le parece una música de fuga, como si fuera una droga que no te deja pensar. “El reggaetón viene de los simios, ojo”, añadió a manera de broma.

Aclaró que no está en contra del género sino de la falta de diversidad.

En Twitter, sus declaraciones causaron revuelo y comenzaron a cuestionarlo por el tipo de música que él hace.

También hubo comentarios de apoyo hacia su postura sobre el reggaetón.