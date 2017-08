Veracruz ha fallado en la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción

Connect on Linked in

Redacción AZ

En los estados se ha frenado la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción y Veracruz no es la excepción, pues el Congreso local ha fallado en la creación y adecuación de este sistema, advirtió el tesorero de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Xalapa, Sergio Vázquez Jiménez.

Durante el anuncio del Foro Anticorrupción y Transparencia que se llevará a cabo el próximo 8 de septiembre, indicó que esta es una asignatura pendiente por parte de los legisladores, por lo que exhorto a tener como prioridad el tema.

“Nos preocupa que Veracruz sea uno de los estados en donde no se cumplió con la normatividad en el tema y por eso es un exhorto a los legisladores para que tome cartas en el asunto y avance en el Sistema Estatal Anticorrupción”.

Pero agregó que a nivel nacional tampoco hay avances sustantivos pues aún no ha realizado el nombramiento del fiscal Anticorrupción y consideramos que es un retroceso.

“Pareciera que hay una voluntad de avanzar pero al interior del país de detener este proceso. Por eso es una llamado muy puntual a los legisladores para que hagan la designación del fiscal Anticorrupción y en los estados, como en cascada, se creen los sistemas estatales”.

Vázquez Jiménez consideró que la ciudadanía está dispuesta a participar e incluso colaborar para empujar esa iniciativa y que el estado cree el sistema estatal anticorrupción tal como se debe, con leyes secundarias para implementarlo.

“Este sistema va a funcionar en la medida en que la ciudadana participe y se empodere, de otra forma va a quedar corto este sistema”. El empresario alertó que el país padece “sistemitis”, porque crea sistema tras sistema y hay reglamentaciones sobre la transparencia y corrupción; sin embargo, hasta ahora no han sido suficientes para frenar esta práctica.

“Si los que participamos en él no vigilamos que funcione se seguirán generando el sistema del sistema y tácitamente reconocemos que lo que se ha hecho no ha sido suficiente”.