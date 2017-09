Apenas este mes licitarán la deuda

Connect on Linked in

XALAPA

El gobernador del estado Miguel Ángel Yunes Linares anunció que del 4 al 11 de septiembre se realizarán reuniones con los bancos que estén interesados en participar en la licitación pública para la contratación de uno o más créditos por la deuda pública de Veracruz que asciende a 38 mil millones de pesos.

Asimismo, confirmó que el pago de la reestructuración de la deuda puede irse hasta los 360 meses, es decir, 30 años.

Explicó que el 12 de septiembre se pondrá a disposición las bases de licitación, el 19 de septiembre se llevarán a cabo la junta de aclaraciones, y se darán cinco semanas para que los bancos lleven a sus comités de créditos las autorizaciones necesarias para participar en la licitación, el 24 de octubre se recibirán en sobres cerrados las ofertas de los bancos, y finalmente el 26 de octubre se emitirá el fallo para asignar los créditos.

Señaló que la reestructura se puede concretar entre noviembre y diciembre del 2018.

Recordó que actualmente la tasa de interés por la deuda de Veracruz es de casi once por ciento y se busca con el refinanciamiento logren tasas menores de intereses a partir del 2018 “ Con esto no resolveremos el problema grave de las finanzas de Veracruz pero avanzaremos de forma más rápida”.

Aproximadamente en este año el gobierno del estado pagará entre 6 mil 500 y 7 mil millones de pesos sólo de abono a la tasa capital de intereses de la deuda.

Específico que si fuera indispensable y necesario contratar más créditos para cumplir con el pago de aguinaldos a empleados del gobierno del estado en este 2017, se hará con el compromiso de pagarlo en agosto del próximo año, porque la ley de disciplina financiera señala que los créditos Quirografarios, deben estar liquidados tres meses antes de que inicie el próximo gobierno.

Reajuste de plantilla laboral

Anunció que a partir de este septiembre habrá otro “reajuste” de plantilla laboral, pero “quienes trabajan no tienen por qué preocuparse. Se han ajustado los cargos de aquellas personas que cobraban sin trabajar, algunos cargos que ya no eran indispensables en algunas dependencias de gobierno.

Niega desabasto de fórmula láctea para hijos de madres con VIH

En otro tema, negó la carencia de fórmula láctea para infantes hijos e hijas de mujeres con VIH en la entidad, pues dijo que en el momento en que el grupo Multisectorial VIH informó a la opinión pública de esta situación el Secretario de Salud le informó que eso no era verdad.

Incluso el mandatario estatal descalificó el trabajo de Patricia Ponce Jiménez, integrante del Grupo Multisectorial, investigadora del CIESAS-Golfo a quien este año el Congreso Local reconoció como “La Mujer del Año” y se refirió a ella como “esta señora”, asegurando que con la intención de llamar la atención de los medios, hacían este tipo de reclamos con frecuencia.

Justifica adjudicación a empresa con historial de corrupción

Aun cuando la empresa a la que se adjudicó directamente la construcción de un centro de salud con servicios ampliados en el municipio de Soledad Atzompa, tiene un historia de irregularidades, se decidió recontratarla porque convenía financieramente, reconoció el gobernador.

Señaló que se decidió a la misma empresa porque esta tenía los planos, proyectos ejecutivos, incluso maquinaria en el lugar.

El gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares adjudicó de forma directa un contrato para la construcción de un Centro de Salud con Servicios Ampliados en Soledad Atzompa por 39.9 millones de pesos a la misma empresa que en 2015 y 2016, ganó contratos sin hacer la obra, no terminó la construcción y simuló licitaciones con empresas inexistentes.