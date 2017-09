Peña Nieto llega con desgaste al 5to informe

Francisco Reséndiz / El Universal

El presidente Enrique Peña Nieto llega a su 5to Informe de Gobierno en el contraste de un portafolio de beneficios derivados de las reformas educativa, energética, financiera, telecomunicaciones, competencia económica, laboral y transparencia, pero con desgaste derivado por actos de corrupción y una alta desaprobación ciudadana.

Para los analistas, académicos y politólogos Mauricio Merino, Rolando Cordera y Alfonso Zárate, el presidente Peña Nieto presentará el estado de la nación bajo un gran desgaste provocado por la sensación ciudadana de impunidad en torno a actos de presunta corrupción, con una economía que no ha detonado pese a las reformas y con elevados niveles de inseguridad.

Luis Carlos Ugalde destaca que el presidente Peña Nieto llega a su 5to Informe “mejor que al 4to” y “en términos relativos” hay buenas noticias, puesto que el Presidente se reposiciona y podrá presumir temas como la reducción de la pobreza y la estimación de un mayor crecimiento económico, aunque en materia de seguridad y corrupción el balance sea negativo.

“En términos relativos, el Presidente ha tenido una mejoría en la percepción de la marcha de su gobierno en los últimos meses respecto de lo que venía siendo el año pasado.

“¿Desgaste?, no sé si esa es la palabra, depende con quién. Con su partido no hay desgaste, con su partido hay un enorme liderazgo, con la sociedad hay desconfianza y baja aprobación, pero se ha recuperado en los últimos tres meses, así es que depende del punto de referencia”, señala politólogo y economista.

Previo al cierre de su quinto año de gobierno, el Presidente presume diversas cifras: reducción de tarifas eléctricas en 99% de los hogares, en por lo menos 10%, reducción en tarifas de telefonía fija y celular, la creación de casi 3 millones de empleos durante su mandato, además de que México es una potencia agroalimentaria mundial y el octavo destino turístico internacional.

Pero ante las cifras positivas, Mauricio Merino, doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense, advierte que no hay persona que no se desgaste durante el ejercicio de su autoridad.

Dice que en el viejo régimen, el quinto año de gobierno era cuando el Ejecutivo más influencia acumulaba, por ser un sistema de partido casi único y lealtades inquebrantables, pero ello dejó de suceder. Subraya que el nivel de popularidad de Peña Nieto es muy bajo, con poca eficacia en acciones claras para combatir la corrupción y al mismo tiempo el país vive una situación delicada en cuanto a estabilidad política se refiere.

Al realizar un análisis de la situación económica del país, en entrevista, el maestro emérito de la UNAM, Rolando Cordera, detalla: “Me temo que no voy a compartir este espíritu, para mi extraño y triunfalista del que han estado haciendo gala el secretario de Hacienda y el propio Presidente”.

Asegura que el gobierno debe reconocer que las tasas de crecimiento económico que presume “no son celebrables”, puesto que no son socialmente satisfactorias.

Alfonso Zárate, experto en comunicación política, dice que desde el punto de vista de la sociedad, el Presidente llega a su 5to Informe “con un enorme desgaste”, enfrentando un descontento social por temas de corrupción, con altos niveles inseguridad y estancamiento económico: “En lo que importa a la sociedad los saldos son negativos”, asevera.

Recuerda que Peña Nieto tuvo un arranque “prometedor” con el Pacto por México, pero luego el golpe a Elba Esther Gordillo Morales y los escándalos, el escenario cambió.

“En la perspectiva de los cinco años, lo que sobresale es la manera en que en los primeros meses del gobierno de Peña, tanto en México como en el exterior, los grandes medios internacionales hablaban de un Presidente de una enorme capacidad para transformar a México, pero los escándalos de corrupción generaron una lectura opuesta y critica”, dice.

Zárate auguró que con el 5to informe comenzará la declinación de Peña Nieto tras la designación del candidato del PRI que participará en la contienda para la Presidencia de la República.